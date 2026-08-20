Sennheiser Momentum 5: Neuer Kopfhörer bringt eine Besonderheit mit

Sennheiser hat heute den Momentum 5 vorgestellt, der besser klingen soll, der ein besseres ANC besitzen soll, der jetzt Bluetooth 6 unterstützt, der eine bessere Sprachqualität bieten soll und der einen neuen Acht-Band-Equalizer verbaut hat.

Die Besonderheit ist aber ein „völlig neues Design“, welches nicht für nur einen besseren Sitz sorgt, so Sennheiser, man kann beim Momentum 5 auch bequem den Akku tauschen. Und das nicht nur beim Case, sondern auch beim Kopfhörer.

Damit beseitigt man eine der größten Schwachstellen von Kopfhörern dieser Art, denn wir alle kennen es vermutlich, der Akku wird mit der Zeit zum Problem. Finde ich gut, vor allem bei einem Preis von 299,90 Euro sollte dieser langlebig sein.

Die Sennheiser Momentum True Wireless 5 werden in fünf Farben erhältlich sein: Graphite, Cream, Copper, Denim und Lavender. Marktstart ist am 3. September. Auf der offiziellen Webseite von Sennheiser bekommt ihr mehr Details zum Modell.

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