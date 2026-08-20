Audio

Sennheiser Momentum 5: Neuer Kopfhörer bringt eine Besonderheit mit

Oliver Schwuchow
Von

Sennheiser hat heute den Momentum 5 vorgestellt, der besser klingen soll, der ein besseres ANC besitzen soll, der jetzt Bluetooth 6 unterstützt, der eine bessere Sprachqualität bieten soll und der einen neuen Acht-Band-Equalizer verbaut hat.

Die Besonderheit ist aber ein „völlig neues Design“, welches nicht für nur einen besseren Sitz sorgt, so Sennheiser, man kann beim Momentum 5 auch bequem den Akku tauschen. Und das nicht nur beim Case, sondern auch beim Kopfhörer.

Damit beseitigt man eine der größten Schwachstellen von Kopfhörern dieser Art, denn wir alle kennen es vermutlich, der Akku wird mit der Zeit zum Problem. Finde ich gut, vor allem bei einem Preis von 299,90 Euro sollte dieser langlebig sein.

Die Sennheiser Momentum True Wireless 5 werden in fünf Farben erhältlich sein: Graphite, Cream, Copper, Denim und Lavender. Marktstart ist am 3. September. Auf der offiziellen Webseite von Sennheiser bekommt ihr mehr Details zum Modell.

Amazon Alexa Plus Logo
Dienste · 20. August 2026

Amazon lenkt ein: Alexa+ teilweise „kostenlos“

Amazon will mit Alexa+ im neuen KI-Trend ganz oben mitmischen, aber das gelingt bisher nur bedingt, denn die neue Version… | mehr

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt. Kostenlos testen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Audio / Sennheiser Momentum 5: Neuer Kopfhörer bringt eine Besonderheit mit
Mehr entdecken
Amazon Alexa Plus Logo
Amazon lenkt ein: Alexa+ teilweise „kostenlos“
20.08.26 · Dienste
Mercedes
Drei Markenwelten: Mercedes-App passt ihren Look automatisch an
20.08.26 · Mobilität
Apple Airpods Header
AirPods mit Kamera: Große Verwirrung bei Apple
20.08.26 · Audio
Neuwagen unter 20.000 Euro werden in Deutschland zur Ausnahme
20.08.26 · Mobilität
Das ist der neue Beats-Kopfhörer von Apple
20.08.26 · Audio
Homey macht Solarstrom jetzt deutlich besser planbar
20.08.26 · Smart Home
ASUS ROG Zephyrus DUO 16 hat zwei OLED-Displays: Neues Modell startet ab 6.699 Euro
20.08.26 · Computer
Apple Airpods Header
Apple plant angeblich neue AirPods Pro in drei Wochen
19.08.26 · Audio
Gen Z verliert Vertrauen in die Rente: Nur noch 49 Prozent rechnen damit
20.08.26 · Fintech
Apple Airpods 4 Header
AirPods 5: Apple könnte nächsten Monat neue Kopfhörer zeigen
18.08.26 · Audio