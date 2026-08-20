Mobilität

Uber bringt autonome Robotaxis erstmals nach Europa

René Hesse
Von
1 Kommentar

Der Fahrdienstvermittler Uber bietet erstmals in Europa autonome Fahrten über seine App an und startet dafür in Zagreb.

Seit dem 19. August können Nutzer in ausgewählten Gebieten der kroatischen Hauptstadt ein autonomes Fahrzeug über UberX oder Comfort erhalten. Zum Start sitzt allerdings noch ein lizenzierter Operator hinter dem Steuer und überwacht die Fahrt. Vollständig fahrerlose Fahrten sollen später folgen.

Uber setzt bei Robotaxis auf Pony.ai und Verne

Die Technik für das autonome Fahren stammt von Pony.ai. Der kroatische Anbieter Verne besitzt und betreibt die Flotte. Uber übernimmt die Vermittlung der Fahrten und die Einbindung in seine App.

Die wichtigsten Fakten zum Start:

  • Zagreb ist der erste europäische Uber-Markt mit autonomen Fahrten.
  • Verne betreibt dort bereits seit April einen kommerziellen Robotaxi-Dienst.
  • Laut Verne wurden inzwischen mehrere Tausend autonome Fahrten absolviert.
  • Zum Einsatz kommt die Gen-7-Robotaxi-Technik von Pony.ai.
  • Weitere europäische Städte sollen folgen.

Die Partner hatten ihre Zusammenarbeit im März angekündigt. Nun wechselt das Projekt vom Testbetrieb in den regulären Uber-Dienst. Das Einsatzgebiet und die Verfügbarkeit sollen schrittweise wachsen. Weitere europäische Märkte wollen die Unternehmen noch 2026 bekannt geben.

Ich finde vor allem den schrittweisen Ansatz interessant. Noch sitzt ein Mensch am Steuer, dennoch zeigt der Start in Zagreb ziemlich deutlich, dass Robotaxis auch in Europa vom Testbetrieb langsam in den Alltag wechseln.

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  1. Stefan K. 🔆
    sagt am

    Also rein aus Neugier würde ich mich schon mal in so ein Ding setzen und herumkutschieren lassen….

    Antworten

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