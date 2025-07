Neuer eBay-Schutz greift ab dem 13. Monat nach Kauf

EBay Deutschland führt in Zusammenarbeit mit Allianz Partners einen neuen Zusatzschutz für bestimmte Produktkategorien ein.

Der Schutz gilt ab dem 13. Monat nach dem Kauf für Artikel, die als „generalüberholt“ oder als „Neu: Sonstige“ (zum Beispiel B-Ware) im eBay Re-Store angeboten werden. Damit reagiert eBay auf die teilweise nur 12 Monate betragende verkürzte gesetzliche Gewährleistungsfrist bei gebrauchten Produkten.

Der neue Zusatzschutz deckt mechanische und elektronische Defekte ab, ohne dass zusätzliche Kosten für Käufer oder Verkäufer entstehen. Die Finanzierung übernimmt eBay.

Voraussetzung für den Zusatzschutz ist, dass die Artikel von Verkäufern angeboten werden, die bestimmte Qualitätskriterien erfüllen, wie etwa einen guten Servicestatus und eine geringe Beschwerdequote.

Der Schutz wird automatisch aktiviert, sobald alle Bedingungen erfüllt sind. Käufer haben zudem weiterhin Anspruch auf 30 Tage kostenlosen Rückversand. Eine manuelle Aktivierung des Schutzes ist nicht erforderlich.

Info

Der Markt für gebrauchte und aufbereitete Ware wächst. Laut dem HDE-Online-Monitor lag der Umsatz in diesem Segment im Jahr 2024 bei rund 9,9 Milliarden Euro, was einem Plus von 7,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Onlinehandel mit Neuwaren wuchs im gleichen Zeitraum nur um 3,8 Prozent.