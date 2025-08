Neuer EnBW-Ladepark bei Erfurt kommt – mit 24/7-Shop

Die EnBW errichtet in Neudietendorf bei Erfurt einen neuen Schnellladepark mit 24 überdachten Ladepunkten, der auf bis zu 48 Ladepunkte erweitert werden kann.

Die Ladeinfrastruktur soll eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern in etwa 15 Minuten ermöglichen. Die Inbetriebnahme ist für Oktober 2025 vorgesehen. Neben den Ladepunkten wird ein Shop mit Snack- und Getränkeautomaten eingerichtet, der rund um die Uhr zugänglich ist.

In Zusammenarbeit mit dem Partnerunternehmen bk World sollen die Ladepausen angenehmer gestaltet werden. Das Ziel besteht darin, das Konzept künftig auch an weiteren Standorten umzusetzen. Bereits bestehende Standorte mit einem ähnlichen Angebot befinden sich unter anderem in Kamen und Bispingen.

Fernverkehrsknoten und Ausbaupläne

Die Lage am Erfurter Kreuz wird als verkehrsstrategisch günstig beschrieben, da es eine Anbindung an mehrere Großstädte bietet. Der Ladepark könnte somit als Zwischenstopp für längere Fahrten dienen. Die neue Station ist Teil des Ausbaus der Schnellladeinfrastruktur, den die EnBW vor allem in Ostdeutschland verstärken will.

Fakten zum Schnellladepark Neudietendorf/Amt Wachsenburg

24 HPC-Ladepunkte mit einer Leistung von bis zu 400 Kilowatt, erweiterbar auf bis zu 48 HPC-Ladepunkte

Direkte Anbindung an die A4 und A71 durch das Erfurter Kreuz, knapp 20 Kilometer außerhalb von Erfurt

Solardach mit 55,65 kWp

Integrierter 24/7-Shop mit Snacks und Getränken

Link zu Google Maps

Nach eigenen Angaben betreibt das Unternehmen aktuell über 7.000 Schnellladepunkte und plant, diese bis 2030 auf 20.000 bundesweit auszubauen.

