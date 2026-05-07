Hitman kehrt bald zurück: IOI spricht über Agent 47

IOI hat sich sehr viel für die nächste Zeit vorgenommen, in ein paar Tagen geht es mit dem Bond-Spiel los, danach folgt ein Fantasy-Projekt, zwei Projekte, die das Studio laut IOI-Chef Hakan Abrak derzeit durchaus an seine Grenzen bringen.

Aber 007 First Light ist abgeschlossen und das Fantasy-Spiel sehr weit, danach wird man sich „wieder intensiv mit Hitman zu beschäftigen“. Ein neuer Teil der Reihe wurde schon letztes Jahr bestätigt, diese Marke hat bei IOI eine große Zukunft.

Mit dem nächsten Hitman will man wieder neue Innovationen liefern und die Reihe auf ein neues Level bringen, so Hakan Abrak bei The Game Business, womöglich werden auch Elemente von Bond mit in die Zukunft der Hitman-Spiele einfließen.