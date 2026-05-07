GTA 6: Der Chef zockt das Spiel nicht selbst

Take-Two-Chef Strauss Zelnick lässt sich aktuell doch erstaunlich oft in Interviews blicken, was für mich auch ein gutes Zeichen ist, dass bald mehr zu GTA 6 kommt und Rockstar offizielle Details, wie einen neuen Trailer, bereits parat hat.

In den Interviews ging es natürlich in erster Linie um das neue GTA, immerhin ist es das am meisten erwartete Spiel seit Jahren. Und natürlich hat es Strauss Zelnick schon oft gesehen, aber er hat GTA 6 tatsächlich noch nie selbst gezockt.

Es sei „beeindruckend“, aber er kann nur das beurteilen, was ihm andere gezeigt haben, die GTA 6 vor seinen Augen zockten. Strauss Zelnick zockt übrigens ganz allgemein keine Games, was einige diese Woche doch etwas verwundert hat.

Aber ein guter Chef muss nicht zwingend ein Fan von seinem Produkt sein, es kann helfen, aber es kann auch schaden, denn man kann sich schnell im Detail verlieren und manchmal ist ein Blick „von außen“ nicht schlecht. Der Erfolg von Rockstar über all die Jahre zeigt jedenfalls, dass es bei Take-Two definitiv nicht schadet.