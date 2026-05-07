DHL setzt erstmals KI zur Paketerkennung im Versand ein

Das Logistikunternehmen DHL Express führt eine KI-Lösung zur automatischen Beschreibung von Sendungsinhalten ein.

DHL Express hat eine neue Funktion vorgestellt, die mithilfe von Computer Vision Fotos von Versandartikeln analysiert und daraus automatisch zollkonforme Beschreibungen erstellt.

Nach Unternehmensangaben soll damit ein bislang aufwendiger Schritt im internationalen Versand vereinfacht werden. Die Beschreibung wird innerhalb weniger Sekunden erzeugt und kann vom Kunden vor dem Abschluss der Sendung bearbeitet oder ersetzt werden.

Für die Nutzung fotografieren Kunden den Versandartikel mit einem Smartphone oder einem anderen Gerät. Die Analyse erfolgt serverseitig und ohne notwendige Registrierung bei DHL Express. Laut DHL soll die Lösung die Datenqualität verbessern, Rückfragen reduzieren und die Zollabfertigung beschleunigen.

KI soll internationalen Versand bei DHL vereinfachen

Nach Angaben von DHL Express ist die Funktion bereits in Deutschland, Kanada, Hongkong, den Niederlanden, Singapur, Südafrika, Spanien und den Vereinigten Arabischen Emiraten verfügbar. Eine schrittweise weltweite Einführung sei für 2026 vorgesehen. Das Unternehmen bezeichnet die Integration der automatisierten Bilderkennung in den Buchungsprozess als Branchenneuheit.

Wichtige Punkte zur neuen Funktion:

Automatische Beschreibung von Sendungsinhalten per Foto

Zollkonforme Formulierungen nach internationalen Standards

Bearbeitung der Vorschläge durch Kunden möglich

In acht Märkten verfügbar: Kanada (CA), Deutschland (DE), Hongkong (HK), Niederlande (NL), Singapur (SG), Südafrika (ZA), Spanien (ES), Vereinigte Arabische Emirate (UAE)

Ich finde den Ansatz nachvollziehbar, weil viele Nutzer bei Zollangaben unsicher sind. Entscheidend wird aber sein, wie zuverlässig die KI verschiedene Produkte tatsächlich erkennt und beschreibt.