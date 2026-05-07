Dienste

DHL setzt erstmals KI zur Paketerkennung im Versand ein

Autor-Bild
Von
Google News
|
Dhl Scania 04

Das Logistikunternehmen DHL Express führt eine KI-Lösung zur automatischen Beschreibung von Sendungsinhalten ein.

DHL Express hat eine neue Funktion vorgestellt, die mithilfe von Computer Vision Fotos von Versandartikeln analysiert und daraus automatisch zollkonforme Beschreibungen erstellt.

Nach Unternehmensangaben soll damit ein bislang aufwendiger Schritt im internationalen Versand vereinfacht werden. Die Beschreibung wird innerhalb weniger Sekunden erzeugt und kann vom Kunden vor dem Abschluss der Sendung bearbeitet oder ersetzt werden.

Für die Nutzung fotografieren Kunden den Versandartikel mit einem Smartphone oder einem anderen Gerät. Die Analyse erfolgt serverseitig und ohne notwendige Registrierung bei DHL Express. Laut DHL soll die Lösung die Datenqualität verbessern, Rückfragen reduzieren und die Zollabfertigung beschleunigen.

KI soll internationalen Versand bei DHL vereinfachen

Nach Angaben von DHL Express ist die Funktion bereits in Deutschland, Kanada, Hongkong, den Niederlanden, Singapur, Südafrika, Spanien und den Vereinigten Arabischen Emiraten verfügbar. Eine schrittweise weltweite Einführung sei für 2026 vorgesehen. Das Unternehmen bezeichnet die Integration der automatisierten Bilderkennung in den Buchungsprozess als Branchenneuheit.

Wichtige Punkte zur neuen Funktion:

  • Automatische Beschreibung von Sendungsinhalten per Foto
  • Zollkonforme Formulierungen nach internationalen Standards
  • Bearbeitung der Vorschläge durch Kunden möglich
  • In acht Märkten verfügbar: Kanada (CA), Deutschland (DE), Hongkong (HK), Niederlande (NL), Singapur (SG), Südafrika (ZA), Spanien (ES), Vereinigte Arabische Emirate (UAE)

Ich finde den Ansatz nachvollziehbar, weil viele Nutzer bei Zollangaben unsicher sind. Entscheidend wird aber sein, wie zuverlässig die KI verschiedene Produkte tatsächlich erkennt und beschreibt.

Paket

Zoll-Razzia bei Paketdiensten: Schwerpunktkontrollen laufen heute

Der Zoll führt heute bundesweit Schwerpunktkontrollen in der Paketbranche durch, um Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung aufzudecken. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit ist…

6. Mai 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / DHL setzt erstmals KI zur Paketerkennung im Versand ein
Weitere Neuigkeiten
Amazon Alexa Plus Logo
Amazon Alexa+ startet offiziell in Deutschland
in Dienste
Summer Game Fest 2026: Das Gaming-Event hat ein Datum
in Events
5g Stadt Frankfurt Antenne
Mobilfunk-Enttäuschung: Nutzer bekommen oft nur ein Drittel der versprochenen Leistung
in Provider
Home Assistant erweitert RF- und ESPHome-Unterstützung massiv
in Smart Home
GTA 6: Der Chef zockt das Spiel nicht selbst
in Gaming
Blink bringt 2K-Türklingeln zum Kampfpreis
in Smart Home
Android 17: Google erteilt „Liquid Glass“-Design eine Absage
in Firmware und Updates
Mercedes schockt mit Preis: So teuer ist die neue C-Klasse
in Mobilität
Fitbit Air: Google zeigt heute neue Hardware
in Wearables
Nintendo kündigt überraschend Star Fox für die Switch 2 an
in Gaming