Mobilität

Neuer FIAT-Konfigurator verspricht Leasing komplett online

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Fiat 600e Heck

Der Autobauer FIAT erweitert sein Online-Angebot und ermöglicht Privatkunden die vollständige Konfiguration und den Abschluss eines Leasingvertrags im Internet.

Mit dem neuen Service im sogenannten FIAT Financing Store können Interessenten ihr Wunschfahrzeug online zusammenstellen und die Leasingkonditionen direkt berechnen lassen. Laut Unternehmensangaben erfolgt der Vertragsabschluss vollständig digital inklusive Video-Identifikation. Die Auslieferung übernimmt anschließend ein ausgewählter Händler aus dem zertifizierten FIAT-Netz.

FIAT führt digitalen Leasing-Konfigurator für Privatkunden ein

Über die Plattform lassen sich mehrere Modelle konfigurieren und leasen, darunter Elektrofahrzeuge wie der Fiat 500 Elektro und der Fiat 600 Elektro. Auch der Fiat 500 Hybrid kann laut Hersteller vollständig online zusammengestellt werden. Staatliche Förderungen für Elektroautos werden im System automatisch berücksichtigt.

Weitere Funktionen des Online-Leasingangebots:

  • Digitale Konfiguration aktueller FIAT-Modelle
  • Automatische Berechnung der Leasingrate
  • Online-Vertragsabschluss mit Video-Identifikation
  • Auswahl eines ausliefernden FIAT-Händlers

Nach Angaben von FIAT soll das System den Kaufprozess vereinfachen und Kunden ermöglichen, ihr Fahrzeug ortsunabhängig zu konfigurieren. Gleichzeitig bleibe der lokale Händler weiterhin Ansprechpartner für die Auslieferung und Betreuung.

Ich halte solche digitalen Leasingplattformen für eine logische Weiterentwicklung des Autovertriebs. Dennoch zeigt sich auch hier, dass Hersteller trotz Online-Abschluss weiterhin auf das bestehende Händlernetz setzen.

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