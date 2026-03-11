Mobilität

Renault kündigt eine „neue Ära“ für Autos an

Autor-Bild
Von
Google News
|
Renault 5 Logo Header

Die „Renaulution“ ist Geschichte, diese Woche hat Renault das nächste Kapitel der Marke eingeleitet, welches das Unternehmen in eine „neue Ära“ führen soll. Es gibt mit „futuREady“ auch einen neuen Slogan und das Ziel, das ehrgeizige man „sich als europäischer Maßstab unter den Automobilherstellern etablieren“ wird.

Renault stellt die Produkte wieder mehr in den Fokus, bis 2030 sollen 36 neue Modelle auf den Markt kommen.  Man möchte sich hier „weiterentwickeln“. Dies ist aber nur eine von vier Säulen, die Renault jetzt bei „futuREady“ vorgesehen hat:

  • Erstens: Wachstum und Produkte. Bis 2030 wollen wir 36 neue Modelle auf den Markt bringen und das Kundenerlebnis über den gesamten Lebenszyklus unserer Fahrzeuge hinweg grundlegend weiterentwickeln.
  • Zweitens: Wir beschleunigen unsere technologischen Entwicklungsfahrpläne in allen Schlüsselbereichen.
  • Drittens: Darüber hinaus setzen wir uns ehrgeizige Ziele für die operative Leistung – mit einem breiten, konsequenten Einsatz von künstlicher Intelligenz.
  • Viertens: Und schließlich werden wir diesen Plan gemeinsam umsetzen – so wie wir es seit über 127 Jahren tun. Damit meine ich in erster Linie unsere Mitarbeitenden, aber ebenso unsere Händler, Partner und Zulieferer.

Eigene Range Extender, 800 Volt‑Elektroarchitektur, eine zentrale Software Defined Vehicle‑(SDV)‑Architektur, Renault hat sich viel für die ganz neue Generation an Autos vorgenommen. Konkrete Produkte für die Serie wurden aber nicht vorgestellt.

In der Automobilbranche ist aktuell unglaublich viel Bewegung und neue Strategien werden entwickelt, alte, die noch gar nicht so alt sind, gestrichen, wer weiß, wie die Lage dann 2030 aussieht. Spannend, aber für alte Marken sehr herausfordernd.

Volkswagen kündigt massiven Stellenabbau an

Es ist seit einiger Zeit bekannt, dass die Volkswagen Group zu groß ist und sich neu und vor allem kleiner…

10. März 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Renault kündigt eine „neue Ära“ für Autos an
Weitere Neuigkeiten
C24 Bank Logo
C24 Bank integriert Handytarifvergleich
in Fintech
MacBook Neo: Apple denkt über Touchscreen nach
in Computer
Ford startet ab sofort mit optimierten Elektroautos
in Mobilität
Amazon revolutioniert die Arztpraxis – Europa schaut noch zu
in Dienste
Sonos Roam App Detail
Die App-Krise von Sonos: So haben die Nutzer darauf reagiert
in Marktgeschehen
Deutschsprachige Länder planen gemeinsame Strategie für Kultur und KI
in Gesellschaft
Mercedes-Benz VLE: Das ist der neue Elektro-Van mit 700 km Reichweite
in Mobilität
MG4: Neue Version des Elektroautos dürfte der Bestseller werden
in Mobilität
Das neue Apple MacBook „schockt“ PC-Hersteller
in Computer
Super Mario: LEGO und Nintendo kündigen neue Figur für 2027 an
in Gaming