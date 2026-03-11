Renault kündigt eine „neue Ära“ für Autos an

Die „Renaulution“ ist Geschichte, diese Woche hat Renault das nächste Kapitel der Marke eingeleitet, welches das Unternehmen in eine „neue Ära“ führen soll. Es gibt mit „futuREady“ auch einen neuen Slogan und das Ziel, das ehrgeizige man „sich als europäischer Maßstab unter den Automobilherstellern etablieren“ wird.

Renault stellt die Produkte wieder mehr in den Fokus, bis 2030 sollen 36 neue Modelle auf den Markt kommen. Man möchte sich hier „weiterentwickeln“. Dies ist aber nur eine von vier Säulen, die Renault jetzt bei „futuREady“ vorgesehen hat:

Erstens: Wachstum und Produkte. Bis 2030 wollen wir 36 neue Modelle auf den Markt bringen und das Kundenerlebnis über den gesamten Lebenszyklus unserer Fahrzeuge hinweg grundlegend weiterentwickeln.

Zweitens: Wir beschleunigen unsere technologischen Entwicklungsfahrpläne in allen Schlüsselbereichen.

Drittens: Darüber hinaus setzen wir uns ehrgeizige Ziele für die operative Leistung – mit einem breiten, konsequenten Einsatz von künstlicher Intelligenz.

Viertens: Und schließlich werden wir diesen Plan gemeinsam umsetzen – so wie wir es seit über 127 Jahren tun. Damit meine ich in erster Linie unsere Mitarbeitenden, aber ebenso unsere Händler, Partner und Zulieferer.

Eigene Range Extender, 800 Volt‑Elektroarchitektur, eine zentrale Software Defined Vehicle‑(SDV)‑Architektur, Renault hat sich viel für die ganz neue Generation an Autos vorgenommen. Konkrete Produkte für die Serie wurden aber nicht vorgestellt.

In der Automobilbranche ist aktuell unglaublich viel Bewegung und neue Strategien werden entwickelt, alte, die noch gar nicht so alt sind, gestrichen, wer weiß, wie die Lage dann 2030 aussieht. Spannend, aber für alte Marken sehr herausfordernd.