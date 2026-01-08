Schnäppchen

Neuer Film mit Bastian Pastewka: Prime Video zeigt den Teaser

Der Streamingdienst Prime Video hatte kürzlich den Starttermin für den neuen Originalfilm Fabian und Die mörderische Hochzeit bekannt gegeben. Nun folgt der erste Teaser.

Der von UFA Fiction produzierte Film erscheint laut Prime Video am 6. Februar 2026 exklusiv weltweit bei Prime Video. Die in Lettland und Litauen gedrehte Murder-Mystery-Komödie zeigt Bastian Pastewka als glücklosen Hochstapler Fabian, der unverhofft in eine rätselhafte Hochzeitsgesellschaft gerät.

Prime-Mitglieder können den Film im Rahmen ihrer regulären Mitgliedschaft ohne Zusatzkosten streamen.

Prime Video erweitert deutsches Originalangebot

Neben Pastewka gehören Tamara Romera Ginés, Anton Dreger, Barbara Philipp, Ercan Durmaz und weitere bekannte Schauspieler zum Ensemble. Regie führte Markus Sehr, das Drehbuch stammt von Martin Eigler, Lars Neuwöhner und Sven S. Poser mit Beiträgen von Judy Horney. Produziert wurde der Film von Nataly Kudiabor und Denise Neustadt, ausführende Produzentin ist Leonie Franziska Geisinger.

Prime Video veröffentlicht „First Look Teaser“

Fabian und Die mörderische Hochzeit ergänzt laut Unternehmen das wachsende Portfolio deutscher Amazon-Originals wie LOL: Last One Laughing, Maxton Hall – Die Welt zwischen uns oder Der Heimweg. Nutzer können Prime Video über zahlreiche Geräte wie Smart TVs, Fire TV, Konsolen und mobile Plattformen abrufen.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

