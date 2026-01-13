Neuer Hyundai Ioniq 6: Besser, aber auch teurer

Hyundai präsentierte schon Anfang 2025 ein Facelift für den Ioniq 6, entschied sich aber erst jetzt dazu, dass man es nach Deutschland bringt. Und mit diesem Schritt hebt man den Preis an, denn es geht jetzt erst bei 45.550 Euro in Deutschland los.

Die erste Version des Ioniq 6 startete günstiger und war dennoch kein großer Erfolg, da stellt sich natürlich die Frage, ob das eine kluge Entscheidung ist. Es ist vor allem der Basispreis, ein Model 3 bekommt man da mit 750 km Reichweite.

Bei der Basis gibt es jetzt 63 kWh im Unterboden und die größere Version bekommt 84 kWh, was dann für bis zu 680 km Reichweite reicht. Wer ein paar Extras will, der startet übrigens bei 52.050 Euro, auch mit dem kleinen Akku, man wird also sehr schnell auf dem Level eines Tesla Model 3 Performance für einen Ioniq 6 landen.

Das war schon damals das Problem und das bleibt bestehen, die Limousine ist für einen Hyundai zu teuer und hat zu viele gute und teils bessere Alternativen. Man kann sich da eben auch schon einen Mercedes CLA mit mehr Reichweite zulegen.

Hyundai spricht zwar von einer „neuen Ära der elektrischen Premium-Mobilität“, aber Hyundai ist eben keine Premiummarke, das ist Genesis im Konzern. Nach dem sehr guten Start des Ioniq 5 habe ich so langsam den Eindruck, als ob Hyundai den Fokus verloren hat, preiswertere Elektro-Modelle gibt es bisher auch nur bei Kia.

Ich weiß nicht, ob man sich 2026 nochmal überlegen sollte, wie das Lineup für die Zukunft aufgebaut ist, denn in den letzten Jahren wollten sich viele Marken weiter oben positionieren und gelungen ist das bisher niemandem. Oder was meint ihr?