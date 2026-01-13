Mazda verschiebt Pläne für „echtes“ Elektroauto

Mazda schickt in diesem Jahr zwei neue Elektroautos ins Rennen, die den Reinfall des ersten Modells ausgleichen sollen. Doch das sind keine „echten“ Mazdas, denn man nutzt eine Basis aus China. Allerdings arbeitet Mazda an einem großen Schritt.

Mazda verschiebt Plattform nach hinten

Es ist eine eigene Plattform für Elektroautos in Entwicklung, die dann in Zukunft die Basis für das Portfolio der Marke sein soll. Diese sollte eigentlich mal 2025 an den Start gehen, so Auto Express, wurde dann aber immer wieder verschoben. Das Ziel lautete 2027, bis jetzt, denn laut Quelle geht es „frühestens 2028“ bei Mazda los.

Als Grund nennt Mazda die Entwicklung auf dem Markt, denn während man eine Plattform entwickelt, entwickelt sich auch der Markt weiter. Man muss sie also bei der Technik immer wieder anpassen. Klingt so, als hat Mazda festgestellt, dass der aktuelle Stand der Plattform nicht mehr für 2027 ausreicht und wird nachbessern.

2028 ist noch nicht ganz sicher, aber das Ziel ist auf jeden Fall, dass die Plattform für Elektroautos von Mazda noch in diesem Jahrzehnt kommt. Technische Details hat Mazda bisher nicht genannt, aber vielleicht werden diese eben noch evaluiert.