Sony deutet neuen PlayStation-Handheld an

Sony soll an einem neuen Handheld für die PS6-Ära arbeiten und einen Nachfolger für die PlayStation Vita auf den Markt bringen – so sagen es die Gerüchte. Mit Blick auf den neuen Erfolg von Handhelds und den überraschenden Erfolg der Portal ist das eine logische Entwicklung, die Hideaki Nishino bei Famitsu angedeutet hat.

Der Markt verändert sich, so der Senior Vice President von SIE, da passt man sich mit der PlayStation an. Sony möchte sich nicht nur auf den TV fokussieren, daher brachte man bei dieser Generation neue Bildschirme wie Monitore oder eben die Portal auf den Markt. Doch das sei auch nur der Anfang von „neuen Erlebnissen“.

Laut Sony soll sich die PlayStation den „neuen Lebensstilen“ der Nutzer anpassen und da „möchte man sich selbst herausfordern“. Ein neuer PlayStation-Handheld wurde im Interview natürlich nicht direkt bestätigt, das würde Sony selbst machen, aber wenn man zwischen den Zeilen liest, dann ist das doch ein sehr guter Hinweis.

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