Neuer Trailer zu Pragmata veröffentlicht
Lange Zeit war das Game Pragmata des japanischen Entwicklerstudios Capcom von der Bildfläche verschwunden. Jetzt, da das offizielle Veröffentlichungsdatum am 24. April näherrückt, werden nach und nach immer mehr Informationen veröffentlicht. Der jetzt veröffentlichte, aber recht kurze Trailer gewährt neue Einblicke in die Spielwelt.
Wer übrigens in die Spielwelt von Pragmata eintauchen will, kann dies mit der vor einigen Tagen von Capcom veröffentlichten Demoversion für sämtliche Plattformen tun. Demoversionen sind immer gut, um die Spielmechanik, die bei Pragmata auf ein neues Kampfsystem basiert, ein wenig auszuprobieren. Heutzutage ist eine solche Demoversion (leider) eher untypisch.
Sehr löblich dass es eine Demo gibt. Das ist heutzutage leider viel zu selten geworden.
Alleine deswegen werde ich es mir näher anschauen.
Sieht irgendwie interessant aus. Mal was anderes.