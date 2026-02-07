Gaming

Pragmata: Demo-Version für Konsolen lädt zum Ausprobieren ein

Autor-Bild
Von
|
Bildquelle: Capcom

Wie zuvor angekündigt hat das japanische Entwicklerstudio Capcom nun die Demoversion des dystopischen Science-Fiction-Abenteuers Pragmata für die Konsolenplattform veröffentlicht. Besitzer einer PlayStation 5, Xbox Series X/S oder Nintendo Switch 2 können ab sofort einen Vorabblick auf das Spiel werfen, das am 24. April 2026 in der finalen Version für die Plattformen erscheinen wird.

Im Spiel schlüpft man in die Rolle von Hugh, der von der Androidin Diana begleitet wird und mysteriöse Umstände auf einer Mondbasis untersucht. Das Game setzt auf ein neues Kampfsystem, das bereits in der Vergangenheit näher beleuchtet wurde.

Capcom hatte zuvor verlauten lassen, dass es sich bei Pragmata um eine „völlig neue IP mit dem Ziel langfristigen Wachstums“ handele. Ich bin schon sehr gespannt, wie sich das Game entwickelt und wie das allgemeine Feedback ausfällt.


