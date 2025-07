Neues Apple iPad Pro mit M5 bringt auch eine Überraschung mit

Apple wird wohl erst 2026 das restliche iPad-Lineup aktualisieren, in diesem Jahr gibt es nur ein neues iPad Pro mit M5-Chip, das deutete sich bisher mehrmals an.

Mark Gurman von Bloomberg behauptet das auch weiterhin und nannte in seinem Newsletter am Wochenende so ganz nebenbei noch eine kleine Überraschung für das neue iPad Pro, denn Apple plant angeblich zwei Kameras auf der Frontseite.

Mit dem aktuellen Modell wanderten die Frontkamera und Face ID auf die Seite, was wohl nicht allen zusagt, mit dem neuen Modell wird es auf der kurzen und auf der langen Seite eine Kamera geben. Das löst mein „Problem“ aber leider nicht.

Ich finde die Frontkamera auf der langen Seite besser, aber da Face ID ebenfalls auf diese Seite wanderte und ich das iPad Pro meistens im Hochformat entsperre und nutze, verdecke ich ständig Face ID mit dem Finger. Optimal wäre also, wenn auch Face ID auf beide Seiten wandert, aber dieser Schritt wäre vermutlich zu teuer.

Das neue Apple iPad Pro mit M5-Chip wird im Oktober erwartet.

-->