Google Home Speaker mit Gemini kommt 2026

Google hat einen komplett neuen Home Speaker für 2026 angekündigt, der die Nest-Reihe ablöst, man setzt also wieder auf das Home-Branding. Laut Google hat man den neuen Lautsprecher komplett überarbeitet, bei der Größe ordnet er sich zwischen dem Mini und Nest Audio ein – laut The Verge klingt er ziemlich gut.

Der Fokus liegt auf Gemini, die KI von Google ersetzt den Assistant, und natürlich ist das auch ein Home Hub, es gibt Thread, Matter und der Preis liegt bei 100 Dollar (vermutlich 100 Euro). Ein genaues Datum hat Google aber noch nicht genannt. Die deutsche Seite ist noch nicht online, auf der US-Seite gibt es aber mehr Details.

Sieht gut aus und klingt spannend, da Gemini sehr mächtig ist, aber es bleibt dabei, ich habe mich damals für Alexa und gegen den Google Assitant entschieden, weil das Speaker-Lineup von Google schlechter war. Mit nur einem Modell wird das nicht anders sein, das ist das Pendant zum neuen Echo Max, aber es fehlt etwas.

Amazon hat auch einen ganz neuen Echo Studio dabei und direkt zwei Modelle mit Displays. Mal schauen, was Google noch für 2026 geplant hat, aber ich hoffe, dass da noch mehr kommt. Es ist immerhin nur eine kleine Preview. Das Smart-Home-Speaker-Wettrennen ist danke neuer KI-Assistenten aber wieder spannender.