Google plant neue Home-Speaker mit Display

Google Nest Hub Test4

Google präsentierte letzte Woche einen neuen Home Speaker für 2026, zeigte uns bisher aber nur diesen einen Lautsprecher, während Amazon einen Tag vorher ein ganzes Lineup an Echo-Speakern zeigte. Doch es kommt noch mehr, so Google.

Gemini wandert auf smarte Displays

Gegenüber The Verge gab es „ein klares Bekenntnis zu smarten Displays“ von Anish Kattukaran, der Leiter der Home-Sparte von Google bestätigte, dass „man bald Neuigkeiten dazu teile“. Ein smartes Display sei ein „unglaublicher Formfaktor“ und Google wird diesen nutzen, ein Display und Gemini haben sehr viel Potenzial.

Es ist jetzt übrigens über 5 Jahre her, dass Google einen Speaker mit Display auf den Markt gebracht hat. Und sonderlich bemüht war man auch nicht. Der Google Nest Hub machte den Anfang, die große Max-Version kam dann aber nie zu uns.

Das ist auch allgemein mein Eindruck bei Hardware und Smart Home, wenn es um Google geht. Man startet etwas, dann kommt ein bisschen mehr, aber nicht für den globalen Markt, und dann war es das schon wieder. Mit Gemini hoffe ich, dass das Lineup an Speakern, Displays und mehr spannender als mit dem Assistant wird.

Sony Wf 1000xm5 Leak Header

Sony WF-1000XM6: Neuer Flaggschiff-Kopfhörer deutet sich an

Sony wechselte in den letzten Jahren bei den Flaggschiff-Kopfhörern zwischen In Ear und Over Ear ab. Doch das änderte sich…

7. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

