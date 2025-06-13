Neues Halo für 2026 dürfte viele Fans überraschen

Die Halo-Reihe steht vor einem Neustart, das Studio überraschte uns letztes Jahr mit einem Neuanfang. Es wäre möglich, dass wir das erste Halo dieser Reihe schon in diesem Jahr sehen, Phil Spencer deutete es jedenfalls bereits für 2026 an.

Da findet das 25. Jubiläum von Halo statt und laut Tom Warren könnte es sich bei dem Spiel für 2026 auch um „Halo: Kampf um die Zukunft“ handeln (den ersten Teil der Reihe). Halo 1 mit der Unreal Engine 5 für Ende 2026 scheint der Plan zu sein.

Dieses Spiel soll nicht nur für die Xbox geplant werden, es könnte auch für die PS5 erscheinen (womöglich aber nicht zum Start). Klingt interessant und wäre sicher ein Remake, welches viele Fans freut, denn das erste Halo genießt einen guten Ruf.