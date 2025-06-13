Gaming

Neues Halo für 2026 dürfte viele Fans überraschen

Autor-Bild
Von
|
Halo Studios Header

Die Halo-Reihe steht vor einem Neustart, das Studio überraschte uns letztes Jahr mit einem Neuanfang. Es wäre möglich, dass wir das erste Halo dieser Reihe schon in diesem Jahr sehen, Phil Spencer deutete es jedenfalls bereits für 2026 an.

Da findet das 25. Jubiläum von Halo statt und laut Tom Warren könnte es sich bei dem Spiel für 2026 auch um „Halo: Kampf um die Zukunft“ handeln (den ersten Teil der Reihe). Halo 1 mit der Unreal Engine 5 für Ende 2026 scheint der Plan zu sein.

Dieses Spiel soll nicht nur für die Xbox geplant werden, es könnte auch für die PS5 erscheinen (womöglich aber nicht zum Start). Klingt interessant und wäre sicher ein Remake, welches viele Fans freut, denn das erste Halo genießt einen guten Ruf.

Apple „Liquid Glass“: Das ist das ganz neue Design

Apple präsentierte diese Woche mit iOS 26, iPadOS 26 und Co. wie erwartet eine neue Software-Version für die hauseigenen Plattformen.…

10. Juni 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Neues Halo für 2026 dürfte viele Fans überraschen
Weitere Neuigkeiten
Apple iOS 26 kommt: Hier sind 5 schnelle Tipps
in Anleitungen
Volkswagen Id. Gti Concept
VW ID Golf: Volkswagen hat schlechte Nachrichten
in Mobilität
Volkswagen ist jetzt wieder „das echte Volkswagen“
in Mobilität
Mein Tipp der Woche: Shinobi: Art of Vengeance
in Kommentar
backFlip 37/2025: Ford deutet eine sehr große Ankündigung an
in backFlip
Vodafone Elektroschrott
Sammlung von Elektroaltgeräten soll verbessert werden
in Hardware
Bike Fahrrad
Deutsche Bahn verschenkt Kaffee und Gutscheine – einfach nur fürs Radfahren
in Dienste
Dl Glasfaser Netzausbau
Telekom und Stadtwerke Hilden vereinbaren FTTH-Ausbau
in Telekom
Zwei Drittel offen für Verzicht auf eigene Pkw
in Mobilität
Joyn
Joyn verzeichnet deutliche Reichweitensteigerung
in News