Ein „tiefer Einblick“ in die Zukunft von Halo steht an

Ende Oktober finden die Halo World Championship 2025 statt und die Entwickler sind wie immer mit von der Partie und begleiten die Fans des Spiels. Vor einem Jahr überraschte man uns mit einem Neuanfang und 2025 gibt es endlich mehr Details.

Es sei ein „tiefer Einblick“ in die Zukunft von Halo geplant, mehr wollte man aber noch nicht sagen. Anfang des Jahres macht eine Meldung die Runde, dass wir in diesem Jahr ein neues Halo sehen und es könnte das erste Spiel als Remake sein.

Phil Spencer hat jedenfalls große Halo-Neuigkeiten für 2026 versprochen, man wird das 25. Jubiläum feiern. Ein ganz neuer Teil der Reihe wird so schnell noch nicht kommen, da rechne ich, wenn überhaupt, mit wenigen Details. Aber vielleicht gibt es eine kurze Preview für 2026 und ein Remake würde sicher einige Fans freuen.

Auch die PS5-Nutzer, die dann sicher erstmals Halo auf einer PlayStation sehen.