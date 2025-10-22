Gaming

Microsoft: Die nächste Xbox wird „Premium und Highend"

Nach den negativen Schlagzeilen rund um die aktuelle Xbox-Generation und der Tatsache, dass Sony so langsam schon ein bisschen über die PlayStation 6 spricht, geht auch Microsoft in die Offensive und erwähnt die nächste Xbox-Generation.

Erst vor wenigen Tagen sprach Sarah Bond in einem Interview über die „Hardware der nächsten Generation“ und keine zwei Tage später bestätigte sie diese auch bei Mashable. Die nächste Xbox wird „Premium und Highend“, so Sarah Bond dort.

Die Konsole der nächsten Generation wird ein sehr hochwertiges und kuratiertes High-End-Erlebnis bieten. Einige unserer Ideen für dieses Handheld-Gerät werden langsam sichtbar, aber ich möchte noch nicht alles verraten.

Im Gespräch deutet sich das an, was in den Gerüchten im Raum steht, Microsoft plant keine klassische Konsole mehr, das wird ein teurer PC mit Windows, der dann in einem „Konsolenmodus“ läuft. Eben wie beim neuen Xbox-Handheld mit Asus, das ist auch ein portabler PC mit Windows, den man entsprechend angepasst hat.

Aktuell deutet sich die nächste Xbox für Ende 2027 an und es dürfte wieder mit der neuen PlayStation auf den Markt kommen. Dieses Mal verfolgen die Unternehmen andere Konzepte, bei Sony geht man mit der PS6 eher den klassischen Weg.

