NG eCall startet in deutschen Mobilfunknetzen

Die Mobilfunknetzbetreiber Vodafone, Deutsche Telekom und O2 Telefónica haben den neuen Auto-Notruf NG eCall in ihren deutschen Netzen gestartet.

Die Mobilfunknetzbetreiber Vodafone, Deutsche Telekom und O2 Telefónica haben das Notrufsystem Next Generation Emergency Call offiziell aktiviert. Anders als beim bisherigen eCall erfolgt der Verbindungsaufbau nicht mehr über das 2G-Netz, sondern über 4G LTE und perspektivisch 5G. Standort- und Fahrzeugdaten sollen dadurch schneller an die Notrufzentralen übertragen werden.

Das bisherige eCall-System bleibt weiterhin verfügbar. NG eCall kommt nur dann zum Einsatz, wenn sowohl das Fahrzeug als auch die Leitstelle die neue Technik unterstützen. Ist dies nicht der Fall, wird der Notruf wie bisher über das 2G-basierte System abgewickelt. Beide Generationen laufen damit parallel.

Grundsätzlich setzt eCall bei schweren Verkehrsunfällen automatisch eine Sprachverbindung zur Notrufnummer 112 ab und übermittelt relevante Informationen wie den Unfallort. Ziel ist es, die Reaktionszeiten der Rettungsdienste zu verkürzen und die Einsatzplanung zu erleichtern.

Technische Neuerungen und regulatorischer Rahmen von NG eCall

Zentrale Merkmale von NG eCall

schnellerer Rufaufbau zur Notrufzentrale

höhere Datenübertragungskapazität

optionale Übermittlung zusätzlicher Fahrzeuginformationen

Grundlage für künftige datenbasierte Dienste

Laut Unternehmensangaben ermöglicht die neue Technik perspektivisch die Übertragung weiterer Informationen, etwa medizinischer Daten der Insassen oder Kamerabilder aus dem Fahrzeug, sofern eine Zustimmung vorliegt. Die Netzbetreiber sehen darin die Basis für weiterentwickelte Notrufanwendungen.

NG eCall ist seit Januar 2026 für neue Fahrzeugmodelle in der EU verpflichtend und wird ab dem kommenden Jahr in allen Neufahrzeugen vorgeschrieben. Der Start gilt auch vor dem Hintergrund der geplanten Abschaltung der 2G-Netze ab 2028 als relevant.

