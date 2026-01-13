Nicht elektrisch: Renault zeigt neues Flaggschiff

Mobilität

Renault hat heute den Filante vorgestellt, ein ganz neues Modell und auch ein ganz neues Flaggschiff für die Marke aus Frankreich. Man sprach im Vorfeld von einem elektrischen Schachzug, aber das stimmte nur teilweise, es ist nur ein Hybrid.

Der Filante wird den Zusatz „E-Tech“ bekommen, welchen Renault in den letzten Monaten bei den Elektroautos aufgebaut hat, aber man ist nur ein Vollhybrid mit einem 1,6 kWh großen Akku und noch nicht einmal ein vollwertiger Plug-in-Hybrid.

Bei der Technik, sprich dem Verbrenner, setzt man auf Geely und es gibt 250 PS (150 PS starker 1,5-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner mit zwei Elektromotoren, die 100 kW bzw. 136 PS und 60 kW bzw. 82 PS mitbringen) im ca. 5 Meter großen SUV.

Renault will mit dem Filante auch keinen klassischen SUV anbieten, das Design ist von normalen Limousinen inspiriert und man wirbt mit viel Platz im Innenraum. Es gibt allerdings noch keine Preise und auch sonst fehlen hier noch einige Details.

Optisch gar kein schlechtes Auto, ich finde Renault allgemein durchaus schön im Moment, das war auch schon anders, aber ich rechne mit einem viel zu hohen Preis und für mich wäre es leider nicht der passende Antrieb, da habe ich mehr erhofft.

