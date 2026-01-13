Honda kündigt ganz neues Logo für 2027 an

Honda wird 2027 ein neues und simpleres Logo einführen, welches einigen von euch womöglich schon bekannt vorkommen dürfte. Das neue Logo wird schon seit einer Weile bei den Prototypen für die elektrische Zukunft der Marke genutzt.

Die ersten Modelle von „Honda 0“, wie der Neustart heißt, werden 2027 auf den Markt kommen und dann direkt das neue Logo einführen, so Honda. Man wird es aber nicht nur auf Autos sehen, Honda wird es nach und nach überall einführen.

Bei bekannten Marken ist ein neues Logo auch immer etwas riskant und es kann auch gerne mal falsch interpretiert werden, aber ich finde den Schritt bei Honda gut. Man erkennt das alte H, es wirkt aber gleichzeitig eine ganze Ecke moderner.