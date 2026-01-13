Mobilität

Honda kündigt ganz neues Logo für 2027 an

Autor-Bild
Von
|

Honda wird 2027 ein neues und simpleres Logo einführen, welches einigen von euch womöglich schon bekannt vorkommen dürfte. Das neue Logo wird schon seit einer Weile bei den Prototypen für die elektrische Zukunft der Marke genutzt.

Die ersten Modelle von „Honda 0“, wie der Neustart heißt, werden 2027 auf den Markt kommen und dann direkt das neue Logo einführen, so Honda. Man wird es aber nicht nur auf Autos sehen, Honda wird es nach und nach überall einführen.

Bei bekannten Marken ist ein neues Logo auch immer etwas riskant und es kann auch gerne mal falsch interpretiert werden, aber ich finde den Schritt bei Honda gut. Man erkennt das alte H, es wirkt aber gleichzeitig eine ganze Ecke moderner.

Mercedes bricht schon wieder bei Elektroautos ein

Mercedes präsentierte diese Woche die Zahlen für das zurückliegende Quartal und Jahr und eine Sache fällt dabei auf, denn bei…

13. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Honda kündigt ganz neues Logo für 2027 an
Weitere Neuigkeiten
Mercedes bricht schon wieder bei Elektroautos ein
in Mobilität
Threema Logo 1600px
Threema verkauft: Was hinter dem Eigentümerwechsel steckt
in Marktgeschehen
Instagram Stories von fremden Menschen landen in eurer Timeline
in Social
Skoda kündigt vollelektrischen Siebensitzer „Peaq“ an
in Mobilität
Neuer Hyundai Ioniq 6: Besser, aber auch teurer
in Mobilität
Waipu Tv
waipu.tv und HBO Max: Die Kombi-Pakete starten
in News
Mazda Cx6e Header
Mazda verschiebt Pläne für „echtes“ Elektroauto
in Mobilität
Amazon Alexa Plus Logo
Amazon „zwingt“ Prime-Nutzern jetzt Alexa+ auf
in Dienste
Palworld: Pokémon-Kopie bekommt Sammelkartenspiel im Sommer
in Gaming
Tesla aktualisiert das Model Y für 2026
in Mobilität