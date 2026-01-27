Gaming

Nintendo Direct: Der große Doppelpack steht an

Autor-Bild
Von
|

Nintendo wird das neue Jahr direkt mit Neuigkeiten rund um die Switch 2 einleiten und hat wohl in kurzer Zeit einen Doppelpack bei der Direct geplant. Ein Event ist schon offiziell, denn Tomodachi Life bekommt wieder eine eigene Nintendo Direct.

Am Donnerstag, dem 29. Januar, um 15 Uhr deutscher Zeit gibt es in 20 Minuten mehr Details zum Spiel. Falls euch, wie mich, das Spiel weniger interessiert und ihr auf andere Titel hofft, dann müsst ihr vermutlich gar nicht so lange darauf warten.

Nintendo Direct im Februar geplant

Schon in der ersten Woche des Februar soll laut NateTheHate eine Nintendo Direct abgehalten werden, sprich gut eine Woche später. Die Frage ist nur, ob Nintendo eine vollwertige Direct plant oder nur ein Partner Showcase, das ist bisher offen.

Ich habe irgendwie im Gefühl, dass das keine große Direct wird und Nintendo im Februar noch keine großen Highlights für die Switch 2 zeigen wird, lasse mich aber gerne positiv überraschen (weil ich mir langsam mehr Details wünschen würde).

Gta 6 2026 Header

GTA 6: Großer Dämpfer zum Marktstart erwartet

Fans von GTA und physischen Medien werden sich entweder gedulden oder zum Start mit der digitalen Kopie des Spiels abfinden…

26. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Nintendo Direct: Der große Doppelpack steht an
Weitere Neuigkeiten
Whoop 5 Mg Hand Header
Garmin Cirqa Smart Band kommt: Angriff auf Whoop steht wohl an
in Wearables
Elektroautos: Xiaomi schlägt Tesla in China
in Mobilität
Apple iOS 26.2.1 ist da und bringt eine größere Neuerung mit
in Firmware und OS
Highguard: Der nächste Flop der Gamingbranche?
in Gaming
Gta 6 2026 Header
GTA 6: Großer Dämpfer zum Marktstart erwartet
in Gaming
„Eine neue Ära“: So klingt der elektrische BMW M3
in Mobilität
Apple bestätigt iOS 26.2.1 und weitere Updates
in Firmware und OS
Die Apple Watch bekommt ein neues Armband
in Wearables
Apple stellt neuen AirTag mit größerer Reichweite vor
in Zubehör
Volkswagen Future Plan: Passenger Cars Brand Gives First Glimpse
Volkswagen umgeht die Katastrophe – vorerst
in Mobilität