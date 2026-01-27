Nintendo Direct: Der große Doppelpack steht an

Nintendo wird das neue Jahr direkt mit Neuigkeiten rund um die Switch 2 einleiten und hat wohl in kurzer Zeit einen Doppelpack bei der Direct geplant. Ein Event ist schon offiziell, denn Tomodachi Life bekommt wieder eine eigene Nintendo Direct.

Am Donnerstag, dem 29. Januar, um 15 Uhr deutscher Zeit gibt es in 20 Minuten mehr Details zum Spiel. Falls euch, wie mich, das Spiel weniger interessiert und ihr auf andere Titel hofft, dann müsst ihr vermutlich gar nicht so lange darauf warten.

Nintendo Direct im Februar geplant

Schon in der ersten Woche des Februar soll laut NateTheHate eine Nintendo Direct abgehalten werden, sprich gut eine Woche später. Die Frage ist nur, ob Nintendo eine vollwertige Direct plant oder nur ein Partner Showcase, das ist bisher offen.

Ich habe irgendwie im Gefühl, dass das keine große Direct wird und Nintendo im Februar noch keine großen Highlights für die Switch 2 zeigen wird, lasse mich aber gerne positiv überraschen (weil ich mir langsam mehr Details wünschen würde).