Gaming

GTA 6: Großer Dämpfer zum Marktstart erwartet

Autor-Bild
Von
|
Gta 6 2026 Header

Fans von GTA und physischen Medien werden sich entweder gedulden oder zum Start mit der digitalen Kopie des Spiels abfinden müssen, denn laut „Graczdari“, der von Tom Henderson als zuverlässige Quelle eingestuft wird, hat behauptet, dass Rockstar Games keine Disk zum Start im November bei GTA 6 anbieten möchte.

Der Grund sind mögliche Leaks, die bei einer Disk, die man komplett offline starten könnte (falls man es nicht anders einbaut, dann wäre eine Disk aber unnötig), vor dem Marktstart entstehen könnten. Die Entscheidung von Take-Two sei wohl noch nicht ganz sicher, aber einige Quellen sprechen von Anfang 2027 bei einer Disk.

Für einige könnte das ein Dämpfer sein, denn sie müssten das Spiel entweder ein zweites Mal kaufen oder damit leben, dass sie GTA 6 später spielen oder eben nicht auf Disk besitzen. Da ich seit Jahren nur noch digital spiele, wäre es mir zwar egal, aber mit Blick auf den Erfolg würde mich die Entscheidung doch etwas wundern.

Playstation Header Ps5 Pro

Sony plant wohl PlayStation-Event im Februar

Neues Jahr, neue Gaming-Events, und laut NateTheHate, einer zuverlässigen (er ist bei Reddit sogar zum zuverlässigsten Leaker gewählt worden) Quelle,…

26. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / GTA 6: Großer Dämpfer zum Marktstart erwartet
Weitere Neuigkeiten
„Eine neue Ära“: So klingt der elektrische BMW M3
in Mobilität
Apple bestätigt iOS 26.2.1 und weitere Updates
in Firmware und OS
Die Apple Watch bekommt ein neues Armband
in Wearables
Apple stellt neuen AirTag mit größerer Reichweite vor
in Zubehör
Volkswagen Future Plan: Passenger Cars Brand Gives First Glimpse
Volkswagen umgeht die Katastrophe – vorerst
in Mobilität
Radikaler Neustart: Jaguar setzt auf Elektroautos
in Mobilität
Playstation Header Ps5 Pro
Sony plant wohl PlayStation-Event im Februar
in Gaming
Kompletter Neuanfang: Stellantis-Marke will den Markt „revolutionieren“
in Mobilität
Phone Telefon Festnetz
Bundesnetzagentur schlägt Alarm: Unerlaubte Werbeanrufe steigen erneut
in Marktgeschehen
Congstar
congstar erweitert Zuhause-Angebot um Glasfaser-Internet
in Provider