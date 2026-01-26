GTA 6: Großer Dämpfer zum Marktstart erwartet

Fans von GTA und physischen Medien werden sich entweder gedulden oder zum Start mit der digitalen Kopie des Spiels abfinden müssen, denn laut „Graczdari“, der von Tom Henderson als zuverlässige Quelle eingestuft wird, hat behauptet, dass Rockstar Games keine Disk zum Start im November bei GTA 6 anbieten möchte.

Der Grund sind mögliche Leaks, die bei einer Disk, die man komplett offline starten könnte (falls man es nicht anders einbaut, dann wäre eine Disk aber unnötig), vor dem Marktstart entstehen könnten. Die Entscheidung von Take-Two sei wohl noch nicht ganz sicher, aber einige Quellen sprechen von Anfang 2027 bei einer Disk.

Für einige könnte das ein Dämpfer sein, denn sie müssten das Spiel entweder ein zweites Mal kaufen oder damit leben, dass sie GTA 6 später spielen oder eben nicht auf Disk besitzen. Da ich seit Jahren nur noch digital spiele, wäre es mir zwar egal, aber mit Blick auf den Erfolg würde mich die Entscheidung doch etwas wundern.