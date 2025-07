Nintendo Direct für Juli bestätigt: Die Sache hat aber einen Haken

Nintendo hat sich erstaunlich lange Zeit mit der Ankündigung einer neuen Direct gelassen und wir wissen jetzt auch, warum man das nicht an die große Glocke hängt. Wir bekommen in diesem Sommer leider nur ein „Partner Showcase“.

In den rund 25 Minuten am 31. Juli um 15 Uhr deutscher Zeit sollte man nicht zu viel erwarten, es ist davon auszugehen, dass wir in erster Linie alte und bekannte Spiele von anderen Konsolen für die Nintendo Switch 2 sehen. Spiele von Nintendo selbst sind sicher auch dabei, ich rechne aber mit keiner großen Ankündigung.

Mal schauen, ob Nintendo noch eine Direct für September plant, diesen Monat nutzt man auch gerne, wenn nicht, dann sieht das Lineup für die Switch 2 zum Start echt bescheiden aus. Nicht schlecht, aber ich habe wirklich die Hoffnung, dass da noch ein bis zwei Blockbuster kommen. Warten wir also mal den Herbst ab.

