Nintendo Direct im Juli: Jetzt wird es konkret

Nintendo hat den Juni überraschend verstreichen lassen, das ist eigentlich der Monat, in dem eine Direct in den letzten Jahren fast immer sicher war. Doch in diesem Jahr wäre das vermutlich zu nah am Marktstart der Switch 2 gewesen.

Diese Woche wird es noch ruhig bleiben, denn da liegt der Fokus voll auf Donkey Kong Bananza, dem zweiten Launch-Titel der neuen Konsole, eine Nintendo Direct ist aber geplant und wird Ende Juli folgen, so der zuverlässige „NateTheHate“.

Zwei Wochen hat der Juli noch, die konkrete Woche nennt die Quelle nicht. Doch in der letzten Juliwoche gibt es die Geschäftszahlen von Nintendo und der Freitag ist schon der 1. August, einige tippen also auf eine Nintendo Direct nächste Woche.

Ich bin gespannt, was Nintendo für das restliche Jahr bei der Switch 2 geplant hat, da man ja weiterhin von einem Rekordjahr bei Verkaufszahlen ausgeht. Es läuft zwar sehr gut für die Konsole, aber damit das so bleibt, muss noch mehr kommen.

-->