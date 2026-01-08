Nintendo kündigt neue Joy Con für die Switch 2 an

Nintendo startet mit zwei frischen Farben für die Joy Con der Switch 2 ins neue Jahr und hat heute die Kombination aus Hellviolett und Hellgrün angekündigt.

Release ist am 12. Februar, was kein Zufall ist, denn die neuen Joy Con werden in Kombination mit Mario Tennis Fever erscheinen. Einen Preis hat Nintendo bisher noch nicht genannt, ich gehe allerdings von 80 Euro (wie bei Blau und Rot) aus.

Mir gefällt der Stil der Joy Con bei der Nintendo Switch 2 deutlich besser als bei der ersten Switch, auch wenn ich öfter gelesen habe, dass sie dadurch „langweiliger“ aussieht. Stimmt auch, sagt mir aber zu. Auf der anderen Seite ist der Reiz für eine neue Farbe, wie man im folgenden Bild sieht, eigentlich gar nicht mehr so groß:

