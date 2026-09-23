Gaming

Der neue PlayStation-Handheld „ist nach wie vor in Planung“

Oliver Schwuchow
Von

Es wurde in letzter Zeit etwas ruhig beim neuen PlayStation-Handheld von Sony, was gewisse Zweifel aufkommen lässt, ob man das Projekt mit Blick auf die hohen Preise pausiert oder eingestellt hat. Dem ist nicht so, wie „KeplerL2“ betont hat.

Das Projekt „Canis“ (wie der Handheld von Sony intern heißen soll) „ist nach wie vor in Planung“ und kommt. Wie und wann? Unklar, vielleicht ja mit der PS6, die entweder Ende 2027 oder 2028 ansteht, er soll ja Teil des neuen Ökosystems sein.

Die Entwicklung der Preise für RAM und Speicher werden bei Sony aber sicher auch für Kopfschmerzen sorgen, denn das ist keine normale PlayStation, die sich auch so verkauft, bei der Konkurrenz ist die Nachfrage für Handhelds nicht mehr ganz so positiv. Was mit Sicherheit auch an den steigenden Preisen für Handhelds liegt.

Gaming · 23. September 2026

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