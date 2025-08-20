Nintendo Switch 2 bekommt zwei Xbox-Blockbuster
Microsoft bestätigte im Rahmen der Gamescom 2025, dass Indiana Jones und der Große Kreis nächstes Jahr auf die Nintendo Switch 2 wandert, vor ein paar Wochen erschien der Xbox-Blockbuster von Bethesda bereits auf der Sony PlayStation 5.
Doch laut „NateTheHate“ wird das nicht der einzige Xbox-Blockbuster sein, denn auch Starfield soll 2026 für die Nintendo Switch 2 erscheinen. Da steht schon lange im Raum, dass es auch für die PS5 erscheint, vielleicht sogar noch in diesem Jahr.
