Nintendo Switch 2: Kommen jetzt die ersten Angebote?
Die neue Switch 2 wurde Nintendo rund um den Marktstart aus den Händen gerissen und man arbeitete sogar selbst und bei anderen Shops teilweise mit einem Einladungs-System bei den Bestellungen. Doch der erste Hype ist langsam vorbei.
Laut Dealabs steht jetzt sogar das erste Angebot an, auch wenn die zuverlässige Quelle nur Details zum französischen Händler Leclerc liefern kann. Dort soll es ab dem 14. Oktober aber eine Nintendo Switch 2 mit dem neuen Pokémon im Bundle für nur 469 Euro geben. Das Bundle kostet sonst eigentlich über 500 Euro.
Das bedeutet nicht, dass wir dieses Angebot im Oktober auch in Deutschland sehen werden, es ist aber vielleicht ein erstes Anzeichen, dass Nintendo rund um Weihnachten so langsam doch mit ersten Angeboten bei der Switch 2 arbeitet.
Vermutlich will Nintendo damit das Momentum aufrecht erhalten, bevor mangels wirklich guter System-Seller das Interesse nachlässt. Sofern das tatsächlich eine von Nintendo gesteuerte Aktion sein sollte, und nicht auf die Kappe des Händlers geht.