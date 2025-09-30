News

Nintendo Switch 2: Kommen jetzt die ersten Angebote?

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

Die neue Switch 2 wurde Nintendo rund um den Marktstart aus den Händen gerissen und man arbeitete sogar selbst und bei anderen Shops teilweise mit einem Einladungs-System bei den Bestellungen. Doch der erste Hype ist langsam vorbei.

Laut Dealabs steht jetzt sogar das erste Angebot an, auch wenn die zuverlässige Quelle nur Details zum französischen Händler Leclerc liefern kann. Dort soll es ab dem 14. Oktober aber eine Nintendo Switch 2 mit dem neuen Pokémon im Bundle für nur 469 Euro geben. Das Bundle kostet sonst eigentlich über 500 Euro.

Das bedeutet nicht, dass wir dieses Angebot im Oktober auch in Deutschland sehen werden, es ist aber vielleicht ein erstes Anzeichen, dass Nintendo rund um Weihnachten so langsam doch mit ersten Angeboten bei der Switch 2 arbeitet.

Logitech MX Master 4 im Test: Die beste Maus ist jetzt noch besser

Ich bin zwar Mac-Nutzer, eine Apple Magic Mouse würde mir in der aktuellen Version aber nicht ins Haus kommen, da…

30. September 2025 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Stefan K. 💎
    sagt am

    Vermutlich will Nintendo damit das Momentum aufrecht erhalten, bevor mangels wirklich guter System-Seller das Interesse nachlässt. Sofern das tatsächlich eine von Nintendo gesteuerte Aktion sein sollte, und nicht auf die Kappe des Händlers geht.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Schnäppchen / Nintendo Switch 2: Kommen jetzt die ersten Angebote?
Weitere Neuigkeiten
Apple stellt die Powerbeats Fit von Beats vor
in Audio
Google Logo Neu 2025 Farben
Google hat ein neues Logo für die Zukunft
in News
Chatgpt
„TikTok mit KI-Videos“: OpenAI plant eine neue App
in Social
Herr Der Ringe Ring
Harry Potter als Vorbild: Neues Spiel rund um Herr der Ringe in Entwicklung
in Gaming
Logitech MX Master 4 im Test: Die beste Maus ist jetzt noch besser
in Testberichte
Tesla Supercharger V4
Supercharger V4: Tesla startet mit ganz neuer Lade-Generation
in Mobilität
Amazon Alexa Plus Logo
Amazon Alexa+ kämpft vor dem Start noch mit Problemen
in Dienste
Playstation Ps5 Dualsense Grau Controller Hand
DualSense V3: Sony plant neuen PS5-Controller
in Gaming
Google Nest Header
Google plant neue Premium-Funktion für Smart Home
in Smart Home
Höhere Preise und Zensur: Disney+ verliert sehr viele Nutzer
in Dienste