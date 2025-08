Nintendo Switch 2: Spannende Meldung zu Super Mario Bros. aufgetaucht

Sehen wir in diesem Jahr noch ein ganz neues Super Mario? Schwer zu sagen, da Wonder noch nicht so alt ist und das Team der 3D-Teile in letzter Zeit auf das neue Donkey Kong fokussiert war. Doch was ist mit dem 40. Jubiläum im September?

Da behauptet eine Quelle namens „John Skinn“, die auch schon einige Details zur Switch 2 lieferte, dass es eine Kollektion geben wird. Diese beinhaltet New Super Mario Bros. (DS), New Super Mario Bros. Wii und New Super Mario Bros. 2 (3DS).

Das erinnert an die Kollektion zum 35. Jubiläum, die Super Mario 3D All-Stars mit Super Mario 64, Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy, die aber nur ein paar Monate angeboten wurde (eine ganz seltsame Entscheidung von Nintendo).

Ich gehe davon aus, dass wir im September wieder eine Nintendo Direct rund um das 40. Jubiläum von Mario sehen werden, inklusive Trailer für den zweiten Film und mehr. Mit einem ganz neuen Spiel rechne ich (jedenfalls 2025) aber nicht mehr.

