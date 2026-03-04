Nintendo Switch bekommt neue Mario-Spiele

In ein paar Tagen findet der Mario Day statt, den man am 10. März (MAR10) feiert. Das 40. Jubiläum fiel bisher eher bescheiden aus und Nintendo setzt vor allem auf alte Klassiker. Daher gibt es an diesem Tag auch drei alte Klassiker für die Switch.

Ab dem 10. März 2026 wird man Mario’s Tennis, Mario Clash und Mario vs. Donkey Kong bei Nintendo Switch Online spielen können, sofern man auch noch den etwas teurere Erweiterungspass gebucht hat. Zwei Spiele, die ich nicht gespielt habe für den Virtual Boy und ein Klassiker, den es übrigens auch schon als Remake gibt.

Doch auch mit dieser Ankündigung haut mich dieses Jubiläumsjahr, vor allem von so einem großen, nicht wirklich um. Mal schauen, vielleicht hat Nintendo, passend für den zweiten Kinofilm am 1. April, noch die ein oder andere Überraschung parat.

