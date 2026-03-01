Meine Kritik nach 9 Monaten mit der Nintendo Switch 2

Die Nintendo Switch 2 ist jetzt 9 Monate alt und eigentlich wollte ich schon nach 6 Monaten ein neues Fazit ziehen, aber es kamen Dinge dazwischen, es kamen neue Spiele und es kamen vor allem immer mehr Beiträge von anderen Medien.

In den letzten Tagen und Wochen habe ich Videos von Gamestar, Domtendo oder Giga gesehen, in denen nicht wenige ihren Kauf der Nintendo Switch 2 „bereuen“. Und das hat mehrere Gründe, auf einige davon möchte ich hier auch eingehen.

Mein ausführliches Fazit als Video

Nintendo zurück in alten Mustern

Nach dem gigantischen Erfolg der Switch ist Nintendo mit der Zeit zurück in alte Muster gefallen. Und wer kann es ihnen verübeln, am Ende agieren alle Marken an der Börse nach dem gleichen Muster (mehr Profit), das ist nichts Persönliches.

10 Euro für ein Grafik-Update der Zelda-Spiele bei der Switch 2, 40 Euro für ein uraltes Super Mario, sauteure DLCs, die noch vor dem Release des Spiels gezeigt werden, DLCs ohne echten Inhalt, die ganz klar Dinge beinhalten, die man bewusst aus dem Spiel entfernt hat, die Liste der Kritikpunkte bei der „Gier“ ist endlos.

Und da hilft es auch nicht, dass Nintendo für ein Spiel wie die Nintendo Switch 2 Welcome Tour von seinen Nutzern wirklich Geld haben möchte. Nintendo ist wieder in einer Phase, in der man jeden 10er von den Fans abschröpft. Daher gibt es die alten Pokémon-Spiele nicht bei Switch Online, man muss 20 Euro dafür zahlen.

Nennt es von mir aus Gier, am Ende ist es das natürlich, aber es ist der normale Ablauf des Kapitalismus und Nintendo spielt nur nach dessen Regeln. Wobei man durchaus kritisieren kann, dass Nintendo diese derzeit doch sehr stark ausreizt.

Nintendo ist über 70 Milliarden Dollar wert und das Unternehmen und das Personal würden nicht am Hungertuch nagen, wenn eine Nintendo Switch 2 Welcome Tour vorinstalliert ist. Sony ist mit Astro’s Playroom als vorinstalliertes PS5-Spiel nicht arm geworden und loyale Spiele sind am Ende vielleicht doch das wichtigere „Gut“.

Ich gehe hier mit, Nintendo ist wieder in der extremen Phase und das finde ich auch nicht schön, aber ohne einen Dämpfer wie bei der Wii U ist das normal. Ich will das nicht schönreden, es ist traurig, aber es sind die Spielregeln der Marktwirtschaft.

Die längst überfällige Hardware

Bei der Hardware gibt es hingegen kaum Kritik, mal davon abgesehen, dass sie lange überfällig war und schon mit der Switch OLED hätte kommen sollen. Aber auch da, wieso mehr bieten, wenn es die Kunden mitmachen und am Ende kaufen.

Die Switch 2 gefällt mir aber, bis auf eine Sache, sehr gut. Ich mag die neue Optik, die neue Haptik, das größere Display, die neue Performance, endlich 4K am TV, es ist in fast allen Bereichen genau das, was ich mir von der Konsole erhofft habe.

Fast? Ja, die Switch OLED liegt auch weiterhin hier und wird genutzt und sie hat das für mich weiterhin klar bessere Display. Ja, es ist kleiner und hat weniger Pixel, da müssen wir nicht drüber sprechen, aber es hat die viel (!) bessere Bildqualität.

Bei mir im Haushalt hat sich OLED mittlerweile durchgesetzt, sei es beim TV, beim Smartphone, bei der Smartwatch oder beim Tablet, ich finde OLED ist die bessere Technologie. Ein gutes Mini-LED-Panel kann mithalten, ja, aber nicht das LCD-Panel der Nintendo Switch 2. Es ist auch leider nur ein „okayes“ Display für mich.

Es ist schön scharf und groß, aber nicht gut bei HDR und Schwarzwerten, selbst bei LCD gibt es bessere Panels. Meine Vermutung ist aber, und da schließt sich eben der Kreislauf, dass Nintendo später wieder eine OLED-Version nachreichen wird.

Solange es die Kunden mitmachen, wieso denn nicht. Und ich bin sogar ehrlich, ich würde es mir wünschen, denn damit wäre die Switch 2 für mich aktuell perfekt.

Spiele, Spiele, wo sind die Spiele?

Kommen wir zum entscheidenden Punkt einer Konsole, den Spielen. Mag Microsoft nicht mehr glauben, ist aber so. Vor allem exklusive Spiele verkaufen die Hardware.

Nun, das ist, neben den Preisen, bei vielen auch ein großer Kritikpunkt und da gehe ich voll mit. Ich habe mir im ersten Halbjahr einer neuen Konsole von Nintendo viel mehr erhofft. Nintendo verlässt sich vor allem auf sehr alte und bekannte Spiele.

Mit der neuen Leistung gibt es Cyberpunk 2077, Elden Ring, Hitman World of Assassination und mehr. Spiele, die ich seit Jahren kenne, spiele und auch jetzt in einer besseren Qualität auf der PS5 Pro genieße. Wer nur (!) mit Nintendo spielt, der bekommt jetzt eine schöne neue Auswahl, aber das ist bei mir nicht der Fall.

Und was ist mit den Spielen von Nintendo selbst? Mario Kart World ist okay, mehr aber auch nicht, irgendwie macht mir Mario Kart 7 sogar etwas mehr Spaß. Schade, dass es da bis heute kein Switch 2-Update gibt, das verhindert Nintendo sicher.

Die Zelda-Spiele in neuer Qualität sind sehr gut, aber kennt man eben schon.

Kirby Air Riders ist ganz spaßig, hat mich auch echt gut unterhalten kurz, aber es ging doch sehr schnell wieder zu Mario Kart zurück. Hyrule Warrios ist nicht ganz meine Art von Spiel, Mario Tennis Fever ist eher mittelmäßig und Metroid Prime 4 ist nicht das, was ich von der Reihe erwartet habe. Nicht schlecht, aber nicht gut.

Ganz komisch, vielleicht waren die Erwartungen aber auch etwas zu hoch.

Hades 2 kann man übrigens auch noch erwähnen, aber das gibt es auch für den PC und ist nur zeitlich exklusiv und natürlich auch nicht von Nintendo selbst entwickelt.

Fehlt noch ein Spiel in der Liste und das ist natürlich Donkey Kong Bananza. Das für mich beste Spiel der Switch 2, mit Abstand, und das beste Donkey Kong der Reihe meiner Meinung nach. Das Entwicklerstudio der 3D-Mario-Spiele zeigt, dass es zu den besten der Welt gehört und es war für mich eines der besten Spiele 2025.

Aber, und das könnt ihr jetzt sicher schon herauslesen, der einzige große Titel der Nintendo Switch 2 für mich. Und das ist in knapp 9 Monaten nicht gerade viel.

Achja, da hätte ich fast Pokémon-Legenden: Z-A vergessen, was ich aber auch vergessen möchte, das ist dreist, anders kann ich es nicht sagen. Die Welt ist so verdammt lieblos gestaltet, dass es mich ärgert, dass das noch erfolgreich ist.

Ich liebe Pokémon, ich bin damit aufgewachsen, das Spiel bringt auch ein paar gute Ideen mit, aber die Umsetzung, ernsthaft. Da ist jedes 0815-Smartphone-Gamble-China-Spiel schöner und liebevoller. Das hat Pokémon nicht verdient. Traurig.

Und noch ein kleiner Bonus: Lange unterhält es mich zwar nicht, aber hier und da macht mir Fast Fusion viel Spaß. Nicht von Nintendo, aber exklusiv für die Switch 2.

Mein persönliches Fazit zur Switch 2

So, kommen wir zum Fazit. Die Nintendo Switch 2 war zum Start so ziemlich das, was ich schon mit der Switch OLED haben wollte. Leider gab es mit dem Display ein recht großes Downgrade, aber ansonsten gefällt mir die Konsole wirklich sehr gut.

Ich habe sie gerne in der Hand, die neue Leistung sorgt dafür, dass sie auch am TV wieder Spaß macht und es ist ein rundes Gesamtpaket. Ja, sie kann weiterhin nicht mit einer PS5 mithalten, aber die ist teurer und es ist ja eben auch ein Handheld.

Aber zwei Dinge haben den positiven Eindruck mittlerweile doch verblassen lassen und das ist a) die aktuelle Preispolitik von Nintendo, bei der man echt jeden 10er aus den Fans drückt, ich kann verstehen, dass da einige von „Gier“ sprechen (ich nenne es Kapitalismus) und b) die Nintendo Studios und deren aktuelles Lineup.

Nichts von Zelda, kein neues Mario, ein miserables Pokémon (gut, ist nicht von Nintendo direkt, aber Game Freak hat ja gezeigt, dass sie Qualität liefern können, wenn man sie lässt), ein Mario Kart World, was keine gute „World“ mitbringt, kein neues Mario Party, keine Überraschung, es ist nur ein Spiel, was wirklich glänzt.

Donkey Kong ist zurück, aber das war es eben auch schon für mich.

Ich bin noch nicht unzufrieden mit der Nintendo Switch 2, das wäre übertrieben, aber das Gefühl stellt sich langsam ein. Aber ich weiß auch, dass 2026 gerade erst begonnen hat und hoffe, dass Nintendo einiges für die Switch 2 vorgesehen hat.

Mit einem Zelda-Remake, einem großen und kostenlosen Upgrade für Mario Kart, einem schönen Pokémon und einem neuen 3D-Mario kann das schon wieder ganz anders aussehen. Und es kommen ja immer mehr aktuelle Spiele, wie das neue Resident Evil, direkt für die Switch raus, das wird der Konsole auch nicht schaden.

Eine etwas weniger aggressive Preispolitik und ein paar Blockbuster der Nintendo Studios und schon wäre die Switch 2 wieder „sympathischer“. Die Switch 2 hat jedenfalls nicht das „Glück“ der ersten Switch, die ehrlich gesagt auch nur von den Wii U-Spielen am Anfang lebte. Nintendo muss also langsam etwas mehr abliefern.

Meine Theorie zu den kommenden Spielen

Ich habe übrigens eine Theorie: Nintendo hat Spiele wie Mario Kart World und das neue Donkey Kong für die Switch 2 aufgehoben, um Spiele zum Start zu haben, das waren safe Switch-Projekte. Man hat aber auch ein neues Lineup mit 3D-Mario und Co., was man sich für Ende 2026 aufhebt, wenn GTA 6 auf den Markt kommt.

Es ist der größte Blockbuster der Gamingbranche und er kommt nicht auf die Switch 2, da muss Nintendo den eigenen Kunden etwas bieten, wenn man nicht einbrechen möchte. Außerdem steht eine Preiserhöhung an, das macht die Konsole auch unattraktiver. Man hat sich also sicher noch einige Blockbuster aufgehoben.

Vielleicht liege ich falsch, vielleicht hoffe ich das auch nur, aber ich würde mal die Wette eingehen, dass Nintendo ein sehr starkes Lineup für Ende 2026 und 2027 parat hat, welches quasi fertig ist, aber aus taktischen Gründen nicht erscheint. Die Switch 2 verkauft sich aktuell gut, wieso also das Pulver schon zu früh verschießen.