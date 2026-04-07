Firmware und Updates

Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 erhalten neues Firmware-Update

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Nachdem Nintendo im letzten Monat speziell für die Nintendo Switch 2 ein etwas größeres Firmware-Update mit dem „Handheld Mode Boost“-Modus spendiert bekommen hat, hat das Unternehmen nun ein weiteres Firmware-Update für die Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 veröffentlicht, welches allerdings lediglich ein typisches „Stabilitätsupdate“ ist.

Solche Firmware-Updates umfassen in der Regel kleinere Anpassungen und Verbesserungen, zu denen Nintendo nur wenige Details preisgibt – wie auch in diesem Fall, wie in den Release Notes nachzulesen ist. Das Firmware-Update mit der Versionsnummer 22.1.0 steht ab sofort zum Herunterladen bereit.

Ver. 22.1.0

  • General system stability improvements to enhance the user’s experience.

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