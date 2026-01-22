Nintendo überrascht schon wieder mit neuer Hardware

Nintendo scheint mal wieder etwas mehr in der Laune für Experimente zu sein und bringt nach dem Wecker im Pilz-Design in diesem Jahr die Plauderblume von Super Mario Bros. Wonder als echtes Produkt auf den Markt. Start ist am 12. März 2026.

Einen Preis konnte ich noch nicht finden, aber der Vorverkauf soll noch heute bei Nintendo selbst starten, wir reichen diesen dann bald (oder gerne auch einer von euch in den Kommentaren) nach. Günstig wird der Spaß aber sicher nicht sein.