Gaming

Nintendo überrascht schon wieder mit neuer Hardware

Autor-Bild
Von
|

Nintendo scheint mal wieder etwas mehr in der Laune für Experimente zu sein und bringt nach dem Wecker im Pilz-Design in diesem Jahr die Plauderblume von Super Mario Bros. Wonder als echtes Produkt auf den Markt. Start ist am 12. März 2026.

Einen Preis konnte ich noch nicht finden, aber der Vorverkauf soll noch heute bei Nintendo selbst starten, wir reichen diesen dann bald (oder gerne auch einer von euch in den Kommentaren) nach. Günstig wird der Spaß aber sicher nicht sein.

Schon bald erblüht das redselige Gewächs auch im echten Leben. Die physische Figur kann unaufgefordert und auf Knopfdruck losplaudern. Sie kann auch so eingestellt werden, dass sie die Spieler:innen zum morgendlichen Aufstehen begrüßt oder abends mit einem Lächeln in den Schlaf verabschiedet. Die Plauderblume behält außerdem die Tageszeit und die Temperatur im Blick.

Apple Homepod Display

Apple: Der HomePod 2.0 soll 2026 endlich kommen

Der HomePod gehört zu den Produkten bei Apple, die zwar nicht gescheitert sind, aber auch nie den ganz großen Erfolg…

22. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Nintendo überrascht schon wieder mit neuer Hardware
Weitere Neuigkeiten
Android Automotive: Volvo plant „das größte Update“ aller Zeiten
in Mobilität
Telekom
Mehr Geld, mehr Glasfaser, mehr 5G: Telekom zieht Ausbauplan für 2026 hoch
in Marktgeschehen
Verbraucherzentralen fordern Verbot von Influencer-Werbung für ungesunde Lebensmittel
in Gesellschaft
Das sind die beliebtesten Supermärkte Deutschlands
in Handel
Forza Horizon 6: Dieses Auto ist auf dem Cover
in Mobilität
Renault 5 Logo Header
Renault ist mit großem Elektro-Ziel gescheitert
in Mobilität
Apple plant „keine großen Änderungen“ mit iOS 27
in Firmware und OS
Elektroautos bleiben Luxus für Gutverdiener – Wer wenig verdient, bleibt (noch) außen vor
in Mobilität
1822direkt
1822direkt vollzieht Zinserhöhung beim Tagesgeld
in Fintech
Simon Mobile
SIMon mobile „Winter Wonder Deals“ mit bis zu 200 GB und Daten-Gutschein-Code
in Tarife | Update