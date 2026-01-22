Smart Home

Apple: Der HomePod 2.0 soll 2026 endlich kommen

Apple Homepod Display

Der HomePod gehört zu den Produkten bei Apple, die zwar nicht gescheitert sind, aber auch nie den ganz großen Erfolg hatten. Die große Version wurde sogar mal eine Weile eingestellt und die kleine Version jetzt auch nicht wirklich gut gepflegt.

Doch mit dem Neustart von Siri wird es auch einen Neustart der Speaker bei Apple geben, der eigentlich mal für 2025 vorgesehen war. Apple konnte die neue Vision von Siri aber da noch nicht liefern, daher kommt das erste Produkt erst 2026.

The Information schließt sich hier anderen Quellen an und hat gehört, dass wir im Frühjahr 2026 den ersten Speaker mit einem Display von Apple sehen werden.

Apple arbeitet außerdem an einem Heimprodukt mit einem kleinen Display, Lautsprechern und einem robotergesteuerten Drehfuß, bei dessen Entwicklung der Schwerpunkt auf KI-Funktionen liegt.

Unklar ist jedoch, ob es ein „HomePod“ wird. Es sind wohl mehrere Produkte dieser Art für die Zukunft geplant und Apple könnte der Reihe auch einen neuen Namen spendieren, der für KI und einen Neuanfang steht, da gibt es derzeit keine Details.

Ich verfolge diese Sparte in diesem Jahr mit sehr viel Spannung, denn wenn Siri 2.0 gut wird und wenn es passende Hardware gibt, die taugt, dann könnte das meine Basis für KI und Smart Home werden. Die HomePods mit Siri 1.0 waren für mich nie gut genug in den eigenen vier Wänden, das könnte sich 2026 allerdings ändern.

