Nintendo veröffentlicht GameCube-Klassiker für die Switch 2

Nintendo baut das Lineup an Spielen für Switch Online weiter aus und spendiert dem Abo ab sofort einen neuen Klassiker aus der GameCube-Ära. Mario World ist ab sofort verfügbar, das Spiel kam im Sommer 2003 bei Nintendo auf den Markt.

Das Spiel habe ich als Kind sogar auf meinem GameCube gezockt und hatte dabei sehr viel Spaß, ich weiß aber nicht, ob der 3D-Plattformer gut gealtert ist. Aber das könnt ihr selbst herausfinden – sofern ihr den Erweiterungspass gebucht habt.

