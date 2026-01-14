Nio kündigt „Übergang in eine neue Ära“ an

Nio feierte diese Woche einen Meilenstein, denn im NIO-Werk 2 im chinesischen Hefei ist das millionste Fahrzeug vom Band gerollt. Mit einem weiteren Meilenstein, dem 100.000.000 Power Swap, rechnet die Marke noch im ersten Quartal 2026.

Ein Power Swap ist der Tausch eines Akkus in einem Elektroauto von Nio, bei uns in Deutschland gibt es ebenfalls entsprechende Stationen, wenn auch nicht so viele. Daher ist die Zahl mit 52.000 Swaps auf dem deutschen Markt auch recht gering.

Doch der Meilenstein „manifestiert zugleich den Übergang in eine neue Ära“, denn Nio läutet ab sofort „die dritte Entwicklungsphase“ ein. Laut eigenen Angaben rückt das „qualitatives Wachstum“ (definiert man nicht weiter) jetzt in den Mittelpunkt.