Nio kündigt „Übergang in eine neue Ära“ an
Nio feierte diese Woche einen Meilenstein, denn im NIO-Werk 2 im chinesischen Hefei ist das millionste Fahrzeug vom Band gerollt. Mit einem weiteren Meilenstein, dem 100.000.000 Power Swap, rechnet die Marke noch im ersten Quartal 2026.
Ein Power Swap ist der Tausch eines Akkus in einem Elektroauto von Nio, bei uns in Deutschland gibt es ebenfalls entsprechende Stationen, wenn auch nicht so viele. Daher ist die Zahl mit 52.000 Swaps auf dem deutschen Markt auch recht gering.
Doch der Meilenstein „manifestiert zugleich den Übergang in eine neue Ära“, denn Nio läutet ab sofort „die dritte Entwicklungsphase“ ein. Laut eigenen Angaben rückt das „qualitatives Wachstum“ (definiert man nicht weiter) jetzt in den Mittelpunkt.
Darüber hinaus werden wir die Synergien zwischen unseren drei Marken weiter stärken, um ihre Marktanteile in den jeweiligen Segmenten auszubauen und ein jährliches Absatzwachstum von 40 bis 50 Prozent aufrechtzuerhalten. Wir werden unsere Expansion in internationale Märkte schrittweise fortsetzen, um Usern weltweit führende intelligente Elektromobilitätserlebnisse zu bieten und eine nachhaltige, lebenswertere Zukunft mitzugestalten.
William Li., CEO von Nio
