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Nissan-Chef mit klarer Ansage: „Es ist eine Geschichte des Wachstums“

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Nissan möchte zurück und wieder wachsen, mit dem neuen Chef plant die Marke aus Japan, dass man sich in den nächsten Jahren wieder steigert und peilt 3,8 Millionen verkaufte Einheiten pro Jahr an. Nissan hat noch keine Zahlen für das aktuelle Geschäftsjahr genannt, aber es ging wohl auf 3,2 Millionen nach unten.

Doch das „ist keine Geschichte über einen Neuanfang“, so Ivan Espinosa laut Automotive News Europe, es „ist die Geschichte dessen, was danach kommt“ und es „ist eine Geschichte über Wachstum“. Er ist der bisher jüngste CEO von Nissan und möchte die Marke in den nächsten Jahren zurück auf die Spur bringen.

Wir haben in den letzten Monaten viele ähnliche Aussagen in der Branche gesehen, vor allem von etablierten Automarken, die mit dem Wandel kämpfen. Einige werben gerne mit einem Neuanfang, bei Nissan sieht man es etwas anders. Doch leicht wird es nicht, die „guten alten Zeiten“ sind bei vielen Automarken lange vorbei.

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20. April 2026 | Jetzt lesen →

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