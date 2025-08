Nissan nennt ersten Preis für Elektro-Micra

Nissan präsentierte im Frühjahr einen elektrischen Micra, der quasi das Pendant zum Renault 5 ist. Preise nannte man bei der Ankündigung nicht, doch da es im Herbst mit dem Verkauf losgeht, haben wir jetzt eine erste Preisangabe für euch.

In UK möchte Nissan zum Start genau 22.995 Britische Pfund für die Basisversion haben, also etwas mehr also 26.000 Euro. Damit kostet der Nissan Micra genau so viel, wie der Renault 5 (in UK). Der Renault 5 kostet bei uns in etwa 28.000 Euro.

Das heißt nicht, dass Nissan auch in Deutschland mit Renault gleichzieht, aber ich gehe stark davon aus, dass wir in etwa auf etwas weniger als 30.000 Euro für die Basis blicken. Sagen wir es mal so, über 30.000 Euro kann man bei der Technik in Deutschland nicht verlangen, es würde mich also wundern, wenn da eine 3 steht.

Doch ich bin auch gespannt, wie sich das 2026 entwickelt, wenn die Serienversion des VW ID.2 und mehr kommen, denn fast 30.000 Euro für diese Kategorie sind, und da gibt es sogar nur den kleinen Akku, definitiv eine heftige Ansage. Die Preise müssen runter, aber mit mehr Konkurrenz sollte das nächstes Jahr funktionieren.

-->