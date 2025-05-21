Mobilität

Das ist der vollelektrische Nissan Micra

Autor-Bild
Von
Nissan Micra High 019

Ende 2025 kehrt der Nissan Micra in einer neuen, sechsten Generation als rein elektrisches Modell auf den europäischen Markt zurück.

Mit diesem Neustart verfolgt Nissan die Strategie, sein Produktportfolio bis 2027 um mehrere vollelektrische Modelle zu erweitern, darunter der neue LEAF, der Juke und ein Fahrzeug im A-Segment.

Der Micra bleibt in Design und Konzept dem ursprünglichen Anspruch eines kompakten, praktischen Fahrzeugs treu, wird aber technologisch und funktional an moderne Standards angepasst, heißt es in der heute veröffentlichten Pressemeldung zum vollelektrischen Nissan Micra.

Nissan Micra High 008

Entworfen wurde das Fahrzeug im europäischen Designzentrum in London. Auffällig sind SUV-ähnliche Elemente, klare Linien, 18-Zoll-Räder und LED-Leuchten. Das Fahrzeug ist in mehreren Farbvarianten erhältlich.

Nissan Micra High 065.jpg

Im Innenraum bietet der neue Micra ein aufgeräumtes Cockpit mit digitalen Displays und personalisierbarem Ambiente. Die Materialien und Designoptionen variieren je nach Ausstattungsvariante. Funktionale Designelemente wie die Einbettung des Mount Fuji beziehen sich auf die japanische Herkunft des Fahrzeugs.

Nissan Micra High 089.jpg

Technische Ausstattung und Alltagstauglichkeit

Mit einer Länge von knapp vier Metern bleibt der neue Micra kompakt und somit für den Stadtverkehr geeignet. Der Radstand ist so gewählt, dass sowohl die Ausnutzung des Innenraums als auch das Fahrverhalten davon profitieren sollen. Der Kofferraum fasst 326 Liter, durch Umklappen der Rücksitze sogar bis zu 1.106 Liter. Der Wagen wird ausschließlich als Fünftürer angeboten.

Nissan Micra High 099.jpg

Der elektrische Antrieb basiert auf zwei Batterievarianten mit 40 bzw. 52 kWh Kapazität. Damit sind Reichweiten von 310 km bzw. 408 km möglich (vorbehaltlich der Homologation). Die Schnellladefähigkeit von bis zu 100 kW ermöglicht das Aufladen auf 80 % in rund 30 Minuten. Zur Grundausstattung gehören eine Wärmepumpe, Funktionen zur Batterieklimatisierung sowie die V2L-Technologie zur externen Stromabgabe.

Nissan Micra High 096.jpg

Das Fahrzeug wiegt je nach Batterie zwischen 1.400 und 1.524 kg. Die Architektur mit tiefer Batterieeinbettung und moderner Radaufhängung soll den Fahrkomfort und die Dynamik verbessern. Über Fahrmodi wie Komfort, Sport, Eco und einen individuellen Modus können Leistung, Lenkung und Anzeigeelemente angepasst werden. Die Rekuperation lässt sich über Lenkradschaltwippen einstellen. Zusätzlich ist ein E-Pedal-System integriert, das das Ein-Pedal-Fahren ermöglicht.

Nissan Micra High 011

Vernetzung und Assistenzsysteme

Der neue Micra ist mit Googles Infotainmentsystem ausgestattet und bietet Funktionen wie Google Maps und den Google Assistant sowie Zugriff auf Google Play Apps. Navigations- und Ladeplanung sind ebenfalls integriert. Zudem ist der Wagen über die NissanConnect Services App mit dem Smartphone verbunden, was eine Fernsteuerung und -abfrage wichtiger Fahrzeugfunktionen ermöglicht.

Nissan Micra High 012

Sicherheitsseitig bietet der Micra zahlreiche Assistenzsysteme, darunter ProPilot mit Navi-Link, eine autonome Notbremsfunktion, einen Spurhalteassistenten, eine Müdigkeitserkennung, einen Totwinkelwarner und weitere Systeme zur Unterstützung im Straßenverkehr. Die technischen Assistenzfunktionen orientieren sich dabei an den aktuellen Standards der Fahrzeugklasse.

Der Verkaufsstart ist für Ende 2025 geplant. Informationen zu möglichen Preisen liegen noch nicht vor.

Nissan Micra High 016

Nissan Micra High 022.jpg

Id. Gti Concept Studie

VW ID.2 und ID.2 X: Volkswagen bringt 2026 neue Elektroautos

Vier kompakte und preiswerte Elektroautos sind im VW-Konzern für 2026 geplant, zwei davon kommen von Volkswagen selbst. Dazu gehört unter…

19. Mai 2025 | Jetzt lesen →

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Peter 🍀
    sagt am

    Klasse Design, mit guten Angeboten wird der Micra sicher häufiger auf der Straße zu sehen sein. Dazu benötigt es aber einiges an Marketing.

    Antworten
  2. Philipp 🔆
    sagt am

    Sceptical nissan is sceptical.

    Antworten
  3. Gast 🎖
    sagt am

    „Aufgeräumtes Cockpit…“ Beim Blick aufs Foto hatte ich den exakt gegenteiligen Eindruck.

    Antworten
    1. rogh 🌀
      sagt am zu Gast ⇡

      Japp. So geht es mir auch, wenn ich das sehe. Aufgeräumt ist es beim Tesla. Mittlerweile finde ich die anderen Cockpits nur noch überladen, unruhig, ideenlos und wirklich hässlich.
      Aber ich war schon immer Fan von Bauhaus und nicht so sehr von Colani.

      Antworten
      1. René Hesse 🔱
        sagt am zu rogh ⇡

        Ist natürlich immer Geschmackssache, ich nutze gern echte Tasten und empfinde das Cockpit doch als ziemlich aufgeräumt und nicht überladen.

        Antworten
  4. Christian 🔅
    sagt am

    Das ist doch ein Renault R5.

    Sieht aber gut aus

    Antworten
    1. Arjoma 🏅
      sagt am zu Christian ⇡

      Ja, die Info habe ich auch vermisst. Somit weiß man doch ziemlich genau, was für ein Auto man bekommt. So sehr viel „japanische Herkunft“ gibt es da vermutlich nicht.

      Antworten
      1. René Hesse 🔱
        sagt am zu Arjoma ⇡

        Auch andere Nissan Fahrzeuge waren bereits eine Co-Produktion mit Renault, hier gab es aber teils erhebliche Unterschiede. Vor allem bei System und Software. Kann man so pauschal leider nicht sagen.

        Antworten

