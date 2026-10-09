Mobilität

Nissan senkt den Preis des elektrischen Micra

Oliver Schwuchow
Von

Mit dem neuen Modelljahr gibt es bei Nissan zahlreiche Detailverbesserungen beim elektrischen Micra, wie eine bessere Isolierung, neue Außenspiegel mit einer etwas besseren Aerodynamik und es gibt eine neue Ladeschale für die Smartphones (es gibt jetzt sogar echtes Qi 2 bzw. MagSafe, es sind also auch Magneten verbaut).

Hinzu kommen noch eine neue LED-Innenraumbeleuchtung als Option und eCall 4G in der Serie. Viel ist es nicht, aber der Fokus von Nissan liegt auf einer anderen Änderung, denn man senkt die Preise von allen Versionen. Bis zu 1.710 Euro wird der Micra günstiger, so Nissan, und die Basis beginnt jetzt schon bei 26.290 Euro.

Man merkt also den Druck der Konkurrenz, denn der Micra ist gar nicht so günstig für seine Klasse und statt die Technik etwas zu optimieren, setzt man eher auf etwas Preisnachlass. Das könnte 2027, wenn sich in dieser Klasse noch sehr viel mehr tut, schwierig werden. Mal schauen, ob das dann noch für Nissan ausreicht.

Mobilität · 9. Oktober 2026

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