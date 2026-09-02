Gaming

No Rest for the Wicked: Ori-Entwickler verschieben ihr Spiel

Oliver Schwuchow
Von

Eigentlich wollte Moon Studios im Oktober den Early Access verlassen und endlich Version 1.0 von No Rest for the Wicked für den PC und die PS5 veröffentlichen. Das wird aber nicht passieren, denn man ist noch nicht ganz fertig und schafft es nicht.

Stattdessen peilt man jetzt März 2027 an, was ich zwar schade finde, das das ein Highlight im Herbst für mich war, aber auf der anderen Seite gibt es aktuell sowieso viel zu viele Spiele und der Titel würde 2026 vermutlich auch etwas untergehen.

Die Lage sieht zwar im Frühjahr 2027 nicht wirklich besser aus, aber immerhin ein bisschen besser als im Herbst, wenn GTA 6 erscheint. Moon Studio will aber in den kommenden Monaten weitere Details nennen, ruhig wird es also nicht bleiben.

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