norisbank: Kostenlose Mastercard Debitkarte zum Girokonto

Die norisbank erweitert ihr „Top-Girokonto“ um eine kostenlose Mastercard Debitkarte.

Neben der Girocard ist laut der Bank ab sofort standardmäßig eine Mastercard direkt mit Bonitätsvoraussetzung enthalten. Die Debitkarte kann u. a. weltweit ab 50 Euro für Bargeldbezug kostenlos eingesetzt werden. Für Bargeldauszahlungen unterhalb dieses Betrags fällt ein Entgelt gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis an.

Konditionen, Bonus und Tagesgeld im Überblick

Das Girokonto ist bei einem monatlichen Geldeingang von 500 Euro oder für Kunden unter 30 Jahren kostenlos. Andernfalls werden 3,90 Euro pro Monat berechnet. Zudem unterstützt das Konto Apple Pay und Google Pay.

Wesentliche Eckpunkte der Aktion

  • Kostenlose Mastercard Debitkarte
  • Tagesgeld mit 3,33 Prozent p. a.
  • 120 Euro Kontowechsel Prämie
  • Online-Kontowechselservice bis 31.05.2026

Die Kontowechsel Prämie setzt voraus, dass mindestens drei Zahlungspartner automatisiert über den Wechselservice informiert werden.

Zur norisbank →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

