norisbank: Sonderzins auch für Bestandskunden

Die Norisbank macht es genau richtig und zahlt berechtigten Tagesgeldkunden den Sonderzins von 2,25 Prozent pro Jahr bis auf Weiteres.

Der seit dem 1. Juli 2026 geltende variable Sonderzins sollte zunächst mindestens bis zum 30. September 2026 laufen. Kunden mit einem Girokonto bei der Norisbank können den erhöhten Zinssatz nach Angaben der Bank nun auch darüber hinaus erhalten.

Norisbank knüpft Sonderzins an das Girokonto

Entscheidend ist, dass das Girokonto bestehen bleibt. Wird es gekündigt, entfällt der Sonderzins. Anschließend gilt der reguläre variable Zinssatz des Top-Zinskontos. Dieser liegt laut aktuellem Zinsaushang bei 0,75 Prozent pro Jahr.

Die wichtigsten Konditionen im Überblick:

Sonderzins: 2,25 Prozent p. a.

Gültig seit: 1. Juli 2026

Verlängerung: über den 30. September hinaus

Voraussetzung: bestehendes Norisbank-Girokonto (oder man ist Neukunde)

Regulärer Zinssatz aktuell: 0,75 Prozent p. a.

Damit beträgt der Abstand zwischen Sonder- und Standardzins derzeit 1,50 Prozentpunkte. Das ist durchaus ordentlich. Ich finde die Verlängerung vor allem für bestehende Kunden interessant, die das Girokonto ohnehin nutzen.

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