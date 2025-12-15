NORMA connect: Neues Datenpolster stärkt Tarifangebot

Tarife

Der Mobilfunkanbieter NORMA connect erweitert seine Prepaid-Tarife und führt ein zusätzliches Datenpolster ohne Mehrkosten ein.

Das Unternehmen aus Nürnberg hat laut Mitteilung seine drei Smart-Tarife im Prepaid-Bereich umfassend überarbeitet. Kunden erhalten nun dauerhaft mehr Datenvolumen, während die Preise unverändert bleiben.

Der Tarif Smart S umfasst künftig 25 statt 15 Gigabyte, der Smart M steigt auf 50 statt 30 Gigabyte, und beim Smart L wächst das Volumen von 60 auf 100 Gigabyte. Eine Allnet- und SMS-Flatrate gehört weiterhin zum Standardumfang.

NORMA connect Tarife

Mehr Volumen und neues Datenpolster bei NORMA connect

Neu ist laut NORMA connect das sogenannte Datenpolster, das zusätzlich 25 Gigabyte Reservevolumen ohne Aufpreis bereitstellt. Dieses kann über die App aktiviert werden und bleibt ein Jahr lang gültig.

Es greift automatisch, wenn das reguläre Datenvolumen aufgebraucht ist, um die Internetverbindung stabil zu halten. Kürzlich erst hatten auch Penny Mobil beziehungsweise Ja! mobil solch ein Polster eingeführt.

Ich finde die Einführung des Datenpolsters gut und habe diese Option bereits bei meinem fraenk-Tarif genutzt. Sie kann den Komfort vieler Nutzer verbessern, ohne dass sich am Preis etwas ändert.

