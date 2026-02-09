Firmware und OS

Nothing Ear 3 erhalten ein neues Firmware-Update

Bildquelle: Nothing

Das Unternehmen Nothing hat für seine In-Ear-Kopfhörer Nothing Ear 3 ein neues Firmware-Update veröffentlicht, nachdem es bereits ein Update zur Behebung einer Sicherheitslücke im Zusammenhang mit Google Fast Pair gab.

Das Update mit der Versionsnummer 1.0.1.68 (zuvor 1.0.1.67) steht ab sofort zum Herunterladen bereit. In den Release Notes wird lediglich darauf hingewiesen, dass „einige Fehler behoben“ wurden. Weitere Details sind (leider) nicht bekannt.


