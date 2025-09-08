Nothing Ear 3 kommt: Datum für neuen Kopfhörer

Nothing hat eine neue Generation des Ear geplant, dem ersten Produkt der Marke, welches in der vierten Generation ansteht. Wieso dann die 3? Weil nach dem Ear 1 der Ear 2 kam und danach gab es letztes Jahr nur die Ear (kam nicht so gut an).

Am 18. September werden wir dann jedenfalls die Nothing Ear 3 sehen, die es wohl zeitgleich mit den neuen Apple AirPods Pro 3 aufnehmen werden, da ist einen Tag später mit einem Marktstart zu rechnen (also kein optimaler Zeitpunkt eigentlich).

Das Beitragsbild zeigt den ersten Teaser für die Nothing Ear 3, es bleibt also beim Stängel, aber das Design wurde etwas angepasst. Weitere Details stehen noch aus, im Moment gibt es nur Bild und Datum, werden aber sicher sehr zeitnah folgen.